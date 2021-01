Turisme.- L'Oceanogràfic ofereix una tarifa única de 20 euros per a febrer

Es tracta d'un cost únic en totes les tarifes (general, reduïda i grup) que ja es pot adquirir a través de la web de l'aquari de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i empreses col·laboradores.

La venda és únicament online, no acumulable a altres descomptes i promocions, i les entrades limitades. Per a obtindre el descompte és necessari aconseguir les entrades amb almenys 24 hores d'antelació al dia de la visita, solament per a accedir a l'Oceanogràfic.

Al mateix temps, l'espai arriba a la seua majoria d'edat en complir 18 anys des que va obrir l'any 2003. Per a celebrar-ho, convida tots els nascuts aquest any a una visita al llarg de febrer per a comprovar el progrés que ha experimentat el major aquari d'Europa. N'hi ha prou amb ensenyar el DNI en les taquilles.