Ford Almussafes aplica un sistema de geolocalització per a "incrementar l'eficiència" de la producció

La planta d'Almussafes és la primera d'Europa a emprar aquest sistema, que s'exportarà a la resta de factories, i que suposarà "l'estalvi de centenars de milers d'euros, així com s'assegura la continuïtat de la producció, evitant indesitjades aturades i retards", assegura la companyia.

Des de Ford expliquen que per a la fabricació dels vehicles en la planta valenciana es precisa l'ús de matrius; és a dir, els motles amb els quals es crea cada peça individual d'un cotxe nou. A grans trets, per a la fabricació d'un model Ford s'empren 400 matrius, de les quals s'extrauen totes les peces necessàries, com capós, aletes i portes.

En la planta de Carrosseries de València s'usen en total, aproximadament, unes 1.200 matrius per a la fabricació dels models. Aquestes matrius pesen diverses tones, amb la qual cosa per a moure-les s'empren ponts grues. Durant el procés de fabricació de les peces, pot ser necessari arribar a traslladar un joc de matrius i canviar-ho per un altre diverses vegades al dia.

Per una qüestió d'economia de l'espai, la col·locació i emmagatzematge de les matrius -la grandària de les quals és prou gran- canvia constantment; és una espècie de puzle de precisió, en el qual cal buscar el lloc òptim per a deixar-les a cada moment. Per a açò, els equips solen seguir les indicacions escrites manualment en una pissarra.

Quan la matriu es mou i es col·loca en la seua nova posició, allò que s'havia anotat en la pissarra s'esborra, per la qual cosa no hi ha manera de registrar la localització actual de la matriu, i l'operari sol perdre molt de temps buscant la peça.

En la planta d'Almussafes es canvien al voltant de 30 matrius al dia per a producció, i unes 50 matrius diferents són també mogudes del seu lloc per a tasques de manteniment. La cerca d'aquests materials pot arribar a suposar hores malgastades, que al seu torn poden arribar a implicar retards en la producció amb la consegüent conseqüència d'impacte en la fabricació del vehicle.

Amb l'objectiu d'acabar amb aquests problemes, un equip de la planta d'Almussafes ha desenvolupat una solució de molt baix cost, que resol aquest problema, evitant als operaris llargues cerques per la planta, amb els problemes de seguretat que açò pot comportar els desplaçaments per les instal·lacions, i poder programar-se els canvis de matriu. Es tracta d'un sistema de geolocalització capaç de saber la posició de les matrius.

D'aquesta manera, "amb només un servidor, una xarxa de wifi, diversos dispositius mòbils, i una sèrie de codis QR col·locats en cadascuna de les matrius, aquesta solució tecnològica és capaç de geolocalitzar amb una exactitud de més o menys 5 metres", destaquen des de la firma automobilística.

Les matrius o elements que es vullguen localitzar amb facilitat han de portar una placa amb un codi QR. En emmagatzemar-los en la planta, els operaris només han de registrar en un dels dispositius mòbils que se'ls ha facilitat el lloc exacte on la deixen, per a açò només han de llegir el codi QR. Aquesta informació queda registrada en el servidor; quan un operari vullga tornar a localitzar eixa matriu, només haurà de sol·licitar aquesta dada a través del mòbil, i aquest li recordarà on ha sigut emmagatzemada.

"Sens dubte, aquest és un exemple d'innovació real industrial, on ja no es tracta de tindre una idea o solució concreta, sinó que s'intenta tindre-la i a baix cost perquè la consegüent inversió es justifique amb el benefici industrial. Per a açò, hem de ser cada vegada més i més creatius, la qual cosa porta sempre a estar en la 'ona' de la investigació", comenta el gerent d'Enginyeries de la planta de Carrosseries i Premses, Eduardo García Magraner.