PSOE de Murcia lamenta que Coello "se agarre al sillón" y exige al alcalde que "sea responsable y lo cese"

"Hemos dejado en pausa todas nuestras mociones, muy necesarias, para mejorar la vida y la convivencia de los murcianos y murcianas, y lo hemos hecho porque en este municipio se ha producido una vacunación irregular al administrar la vacuna a cargos como el concejal Coello, saltándose el protocolo", ha afirmado Serrano.

Para el dirigente socialista, "esto es muy grave porque la dosis recibida por este edil ha impedido que la reciba una persona vulnerable, una persona que el protocolo, aprobado por el Ministerio y los consejeros de Sanidad, ha puesto en un lugar preferente ya que corre un alto riesgo si se contagia de Covid".

"Esta es la realidad y esta es nuestra máxima preocupación en estos momentos, no hay otra, por eso hemos considerado conveniente dedicar el Pleno de hoy, abierto a la ciudadanía, para que se depuraran responsabilidades y se tomaran las decisiones que había que tomar", ha apuntado al respecto.

MOCIONES REFUNDIDAS

En este sentido, PSOE, Cs, Vox y Podemos han decidido refundir sus mociones de urgencia en una, que ha sido aprobada con los votos en contra del PP, para exigir que "se asuma el compromiso ético de pedir la dimisión, y en su defecto, cesar de manera inmediata, a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o de libre designación, que incumplan de forma inadmisible la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19".

Otro de los acuerdos de la iniciativa reclama información sobre qué miembros del equipo de Gobierno se han vacunado. Igualmente, los grupos políticos han exigido al concejal de Salud y Deportes su dimisión inmediata del cargo público que ostenta.

El cuarto de los puntos insta a que, de forma urgente, se ponga en marcha una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en el municipio de Murcia, y en el siguiente se considera necesario conocer el listado con todas las personas vacunadas por el servicio de vacunación del municipio de Murcia.

Por último, los grupos municipales solicitan a todos los miembros de la Corporación municipal a la presentación voluntaria en el plazo de un mes de un certificado de vacunación expedido por el Técnico Responsable de Programas Vacunales del Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, y exigen al alcalde que, en caso de que el concejal de Deportes y Salud no presente su dimisión, "lo cese de su cargo".

Según Serrano, "nos sentimos decepcionados porque lejos de aprovechar este Pleno para disculparse ante los vecinos y vecinas del municipio, el concejal, en una muestra de soberbia y falta de pudor sin parangón, no sólo asegura que no va a dimitir sino que se compara, incluso se cree por encima, de sanitarios en primera fila y de personas con una alta vulnerabilidad ante el virus que no han recibido aún la vacuna".

Además, ha manifestado que "nos ha contado de todo estos días, que si se vacunó para poder vacunar y que recibió autorización del alcalde, también que hizo un curso de minutos y ya hoy se ha sacado de la manga un certificado de los servicios jurídicos, otro intento de justificación ridículo", indica Serrano, quien explica que "Coello le está faltando al respeto a quienes sí tienen derecho a la vacunación y a los sanitarios con los que comparte titulación aunque no el riesgo para su salud".

Por último, el portavoz socialista ha agregado que "esto aparte de un fraude y de una desvergüenza, es un acto de falta de ética y de solidaridad. No vamos a dejar de exigir responsabilidades".