L'exconseller Blasco afronta un nou juí al març: L'Audiència li jutjarà per irregularitats en contractes d'informàtica

Segons han confirmat a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista arrancarà el 3 de març, quan està previst que s'exposen les qüestions prèvies i s'interrogue els acusats; seguirà els dies 26, 29 de març i 15 d'abril amb declaracions de pèrits i testimonis; i l'última sessió, el 16 d'abril, serà per a conclusions i informes.

En aquesta peça estan acusats, a més de Blasco -per a qui Fiscalia reclama quasi tres anys de presó-, l'empresari Augusto César Tauroni, l'ex-secretària general de la Conselleria Agustina Sanjuán i l'ex-cap del servici d'Informàtica Javier Murcia. S'enfronten a delictes de tràfic d'influències, prevaricació i frau.

Els fets es remunten als anys 2008 a 2011 i s'ha investigat un presumpte falsejament de contractes informàtics adjudicats des de l'Administració valenciana a Fujitsu i a altres dos empreses, que van acabar sent subcontractes a les societats de Tauroni.

Blasco ja ha sigut condemnat per les peces 1, 2 i 3 del conegut cas Cooperació, relatives al desviament d'ajudes a ONG i al projecte fallit per a la construcció d'Haití. Va eixir de presó amb tercer grau a principis del 2019 per la condemna de sis anys i mig de la peça 1.