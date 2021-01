SUBS-Cvirus.-Cantó demanarà la dimissió de tots els vacunats irregularment però no veu perillar el pacte PP-Cs a Alacant

"Açò és una cosa molt del bipartidisme", ha afirmat en roda de premsa en Les Corts sobre els casos de polítics del PSPV i el PP vacunats de forma improcedent que han transcendit en les últimes setmanes a la Comunitat Valenciana.

Cs ja va demanar fa uns dies una comissió d'investigació per a "saber qui són i qui va oferir la vacuna" a les 200 persones que haurien accedit a ella sense ser de grups prioritaris, una xifra que va anunciar el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, la setmana passada.

Ara, Cantó ha insistit que és "una classe de corrupció impresentable i gravíssima" i ha promès que Cs obligarà els seus socis a apartar a aquests càrrecs del seu lloc, com en els ajuntaments alacantins d'Oriola (PP) o Benejússer (PSPV). "Esperem que la resta de partits aproven una cosa que és de sentit comú", ha defès.

També ha avançat que demanaran la dimissió de Bernabé Cano en l'Ajuntament de La Nucia (Alacant) després d'aconseguir que deixara la cartera d'Esports en la Diputació, a més d'una moció en el ple de la corporació per a investigar aquests casos.

Amb tot, ha assegurat que no veu "cap perill" en el seu pacte de govern amb el PP en aquesta institució perquè "ara com ara, la Diputació d'Alacant està complint" amb les propostes de Cs. "No ho vaig a contemplar, estic convençut que els nostres socis faran el mateix", ha dit.