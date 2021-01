Induráin dice que "el principal handicap" de la vacunación es "la escasez de suministro"

La consejera ha afirmado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, que "el asunto clave es el de la disponibilidad de vacunas y por desgracia lo es en Navarra, en otras Comunidades, en Europa y quizá en medio mundo".

De hecho, Santos Induráin ha asegurado que la capacidad de vacunación de Navarra es "muy superior al total de las dosis que nos llega cada semana". "El Gobierno no va a escatimar un ápice de energía para inmunizar en el menor tiempo posible a la mayor parte de la población, pero el factor determinante va a ser la cadencia de la llegada de dosis", ha insistido.

La consejera ha asegurado que el departamento de Salud tiene "la firme convicción de defender siempre el derecho a la salud universal y rechazar cualquier tipo de mercantilización injusta de este ámbito".

Induráin ha señalado que el departamento "está tomando y va a tomar todas las decisiones y actuaciones que sean necesarias para garantizar en la medida de lo posible que un bien común como son las vacunas llegue al máximo de los navarros en el menor tiempo posible y siempre desde una priorización técnica y ética de las dosis, y aún más cuando son limitadas".

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha reconocido que los problemas para la disponibilidad de vacunas son "un factor limitante, pero no es menos cierto que el inicio de la vacunación en Navarra ha sido como ha sido". "No vamos a responsabilizar a la consejera en caso de que las farmacéuticas no cumplan sus compromisos, pero la transparencia es una obligación ineludible y vamos a exigirle que garantice de forma inmediata todos los recursos para poder administrar todas las vacunas disponibles en el menor tiempo posible, que optimice hasta la última dosis y siga protocolos de priorización definidos por expertos", ha dicho.

Ibarrola ha afirmado que "el plan debería haber estado preparado antes de que llegaran las vacunas y lo están haciendo conforme llegan". "Protocolizaron cómo proceder para desechar las dosis excedentes del último vial pero obviaron cómo protocolizar utilizarlas todas", ha dicho.