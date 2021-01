Iglesias dice que están trabajando para que los presos independentistas queden libres "en interés de la democracia"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este jueves que están trabajando para que los presos independentistas condenados queden libres “en interés de la democracia”, y afirmó que “la mejor noticia para la democracia sería que los dirigentes encarcelados participasen en la campaña electoral”.

Durante una entrevista en TV3, Iglesias comentó que con la participación de los políticos catalanes presos en la campaña electoral “es como deberían ser las cosas”, y que la gente “pueda defender sus ideas libremente”.

Por ello, añadió que la “situación de excepcionalidad daña a la democracia española y daña a la democracia en general”. Por ello, aseguró que trabajan “para que se ponga fin lo antes posible a una situación que hace daño a Cataluña y al conjunto del Estado”.

Indultos

En cuanto a los posibles indultos de los presos catalanes, el líder de Unidas Podemos confirmó que son favorables a que el Gobierno utilice un recurso que “es perfectamente legal, en interés del Estado”.

En este sentido, recordó que España indultó al ex general Alfonso Armada, involucrado en el 23-F, por interés del Estado, y que el Gobierno recibió una solicitud para indultar a Tejero. Por ello, “no acepto que me digan que los independentistas catalanes son más peligrosos que Armada”.

Además, Iglesias apuntó que España indultó a Vera y Barrionuevo, “encarcelados por sus vínculos con un grupo terrorista”. Por tanto, “creo que digo algo evidente cuando digo que está en interés de la democracia que los presos independentistas estén libres”, recalcó.

A este respecto incidió en que “nosotros trabajamos para que eso ocurra”, pero “permítanme que les pida que me dejen ser discreto, porque para que ocurra es muy importante trabajar con discreción”.

Puigdemont

El vicepresidente segundo del Gobierno auguró que, “por decir algunas cosas, me van a atacar y me van a dar duro”, pero aseguró que “hemos llegado donde hemos llegado diciendo verdades que no había dicho nadie antes”.

En este punto afirmó que Puigdemont y su partido son un adversario político y consideró que “lo han hecho muy mal en el Govern de la Generalitat”, por lo que confió en que se traduzca en que en las elecciones “nosotros tengamos un gran resultado y que la gente vea que la gestión de Junts ha ido mal”.

Iglesias remarcó que “una cosa es que sea mi adversario político y otra que no esté de acuerdo con Puigdemont o Junqueras en muchas cosas” y “otra es que yo vaya a entrar en un coro que tiene muchos apoyos mediáticos y de grandes poderes de Madrid para criminalizarles e insultarles”.

Por ello, añadió, “aunque tenga muchas diferencias con ese señor, si no me sumo a ese coro de esos políticos que, por recibir el aplauso mediático de los poderes de Madrid, están dispuestos a decir cualquier cosa, lo voy a pagar caro”.

En este sentido, recordó que “no he llegado donde he llegado buscando el aplauso de los que han hecho muy poco para resolver alguno de los temas que afectan al conjunto del Estado” y concluyó afirmando que lo que ocurre en Cataluña “solo se puede resolver con diálogo y con empatía” y “no voy a renunciar a eso”.