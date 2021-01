Aprobados los presupuestos de La Rioja 2021 con el apoyo de PSOE, Podemos e IU

Unos presupuestos para el próximo año que ascienden a 1.840,35 millones de euros, un 17,23 por ciento más que el año anterior. En su momento, el 15 de diciembre, ya fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular.

"LOS PEORES PRESUPUESTOS"

Por parte del Grupo Parlamentario Popular ha intervenido su diputado, Carlos Cuevas, que ha lamentado que son "los peores Presupuestos, presentados por el peor Gobierno, en el peor momento de la historia reciente, por eso el Grupo Popular ha presentado 560 enmiendas para tratar de corregir estas cuentas".

El parlamentario 'popular' ha indicado que "vamos a desaprovechar una oportunidad única e irrepetible de reducir los efectos nocivos de la crisis económica en la que nos estamos adentrando fruto de la pandemia". Ha señalado que los 1.840 millones de euros de presupuesto que "podrían ser un sueño, al ser los más altos de la historia de la comunidad, suponen una pesadilla, ya que "nunca un incremento tan importante en las cuentas sirvió para tan poco".

"Se presupuestan 270 millones de euros más que en el ejercicio anterior, pero no se ven. Son un mal calco del anterior, sin incremento en inversiones, en transferencias. Han debido de ser diseñados por quien sólo sabe malgastar, gasto sin control y sin objetivos claros. Gran parte de estos Presupuestos tienen origen en más gasto en deuda y en unas entregas a cuenta infladas, la factura la empezaremos a pagar en 2023", ha concluido.

Su compañera de bancada, Begoña Martínez Arregui ha lamentado que "los miembros del Gobierno, altos cargos y diputados que se han visto obligados a no subirse el sueldo a raíz de una enmienda del Grupo Popular, votarán hoy que no a una gratificación extraordinaria de cuatro millones de euros para retribuir a los empleados públicos por sus servicios en la lucha contra la pandemia, por su ingente trabajo,su dedicación y profesionalidad. Votaron no a una medida justa que premie la ejemplaridad de este personal público".

La parlamentaria 'popular' ha criticado que "los diputados del PSOE, de Podemos e IU, votarán que no a dos enmiendas del Grupo Popular al articulado que solo tratan de restablecer algo de justicia y de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y sus representantes políticos".

"PEAJE ALTO" POR "SECTARISMO"

En sus intervenciones, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, ha señalado que la Cámara riojana "no está trasladando la verdadera angustia sanitaria y económica que están pasando los ciudadanos, hasta el punto de que no están viendo reflejadas sus preocupaciones".

En este sentido, ha indicado que su formación "cuando nos pregunten qué hicimos durante la pandemia, podremos decir que hemos sido responsables y útiles, tendiendo la mano para ayudar". Ha añadido que "podíamos haber hecho como los conservadores y oponernos a todo, o dialogar y ver que había alternativa a unos presupuestos polarizados".

Unas cuentas de 2021 que "hemos estado dispuestos a negociarlos porque no son buenos, pero el Gobierno no han querido darnos una respuesta, porque viven en la dicotomía de conmigo o contra mi". "No han querido negociar porque la presidenta Andreu siempre elige populismo y alejarse de quién le propone eficacia, para seguir abrazada a quiénes les importan más aferrarse a los sillones", ha añadido.

El portavoz de la formación 'naranja' ha asegurado que Andreu "se siente más cómoda de los que buscan el chiringuito y no de quién busca avanzar en el modelo de La Rioja" y todo ello porque "están radicalizados".

Sobre las enmiendas de Cs, Baena ha recordado que han presentado 156 enmiendas, por valor de 180 millones de euros, con "soluciones concretas para ayudar a los riojanos". "Son un conjunto de medias equilibradas para ofrecer soluciones reales y con proyectos necesarios, con un esfuerzo importante para el sistema sanitario, educativo y para servicios sociales, ayudando a todos, pero sin sectarismo", ha apostillado.

Para Baena, el PSOE "vota en contra sin mayor criterio que o conmigo o contra mi, sin querer negociar nada", y todo ello "porque el Pacto de Gobierno les está haciendo pagar un peaje muy alto" hasta el punto de que "se han podemizado por el sectarimos de sus socias, llegando incluso un director general humillar a todo un Consejo de Gobierno".

Para concluir, Baena ha asegurado que "son unos malos presupuestos, por el sectarismo de una presidenta que prefiere atornillar a sus socios", al tiempo que ha destacado que "nunca más podrá decir el PSOE que no tenía otra opción, porque sí la ha tenido, y la ha despreciado".

"GESTIONAR DESDE LO PÚBLICO"

La portavoz del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, ha indicado a Ciudadanos que "es una entelequia llamarnos populistas cuando presentan enmiendas sin partida a la baja, como si el dinero cayera del cielo". Ha asegurado que los presupuestos "no son la carta a los Reyes Magos, sino que se trata de ordenar los recursos que tenemos para atender las necesidades más importantes de los riojanos".

En este sentido, ha abogado por "atender todas la necesidades sociales, las sanitarias y las de la educación pública", por lo que "hay que fortalecer los servicios de aquellos que más lo necesitan, gestionando desde lo público para garantizar que los recursos públicos se destinan a los servicios públicos".

Ha destacado que su formación ha logrado un "compromiso" para elaborar un estudio para la recuperación del transporte sanitario y el 112 "teniendo en cuenta y dando voz a sus trabajadores". Todo ello, porque ha asegurado que en materia sanitaria "defendemos unos servicios de calidad"

Moreno ha resaltado, asimismo, la presentación de enmiendas para "recuperar" el servicio de radiología, así como "reforzar" la plantilla en Atención Primaria y Urgencias, la construcción del Centro de Salud de Lardero.

"AYUDARÁN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA"

En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, han tomado la palabra su portavoz, Raúl Díaz, además de, entre otros, los parlamentarios Sara Orradre, Francisco Ocón o Raúl Juárez. Han reconocido que "la oposición iba a tener difícil enmendar los presupuestos para la reconstrucción económica y social, dado su carácter expansivo y acogen por primera vez los fondos europeos de reconstrucción".

Díaz ha señalado que las cuentas para 2021 "ayudarán a la recuperación económica y social de nuestra tierra". Ha apuntado que "dejamos atrás años en los que para resolver crisis se optaba por recortes en educación, en sanidad, en dependencia y pensiones" para presentar un presupuesto que incorpora incrementos en educación o sanidad para contratar mayor número de profesores o de sanitarios, o en servicios sociales para desplegar una mejor red para ayudar a las personas más vulnerables".