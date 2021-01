Chivite afirma que "haría bien EH bildu en rechazar con claridad el terrorismo de ETA"

"Acuerdos concretos podemos tener con todos los grupos con los que coincidamos en una materia o cuestión y eso es lo que tenemos con EH Bildu, no acuerdos de Gobierno ni de legislatura", ha afirmado en el pleno del Parlamento de Navarra en respuesta a una pregunta del portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, que ha acusado a la presidenta de ser "rehén de EH Bildu".

Chivite ha sostenido que ella no llegó a la Presidencia del Gobierno de Navarra "por haber pactado con Bildu, ni hay acuerdo de legislatura con Bildu, todos los acuerdos con Bildu han sido públicos y transparentes, no como usted -Esparza-, que oculta sus conversaciones con EH Bildu".

La jefa del Ejecutivo ha reconocido por ejemplo que ha pactado los Presupuestos con EH Bildu y ha afirmado que las cuentas son "más necesarias que nunca en pandemia".

No obstante, ha afirmado que no le gustan las palabras de la portavoz de EH Bildu en la Comunidad Autónoma Vasca, Maddalen Iriarte, quien señaló que depende de cada relato determinar si el daño causado por ETA fue justo o injusto, pero que el daño está reconocido.

Chivite ha dicho que rechaza "de plano" esas palabras. "El terrorismo fue, es y será injusto, y no es cuestión de relatos, sino la verdad. Haría Bildu bien en rechazar con claridad el terrorismo de ETA porque nadie debería genera desde las instituciones públicas la más mínima duda sobre la ilegitimidad del terrorismo", ha añadido.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que a Chivite "le da todo absolutamente igual, va a seguir manteniendo los pactos con EH Bildu, pese a todo lo que está diciendo EH Bildu". "Es rehén de EH Bildu y es evidente que tiene pactada la legislatura con EH Bildu", ha dicho.

"¿Le parece normal escuchar a su socio cómo invita a afiliarse a etarras a esa formación política, a asesinos de hombres, mujeres y niños? ¿No le escandaliza? No me puedo creer que no le escandalice, porque escandaliza a miles de socialistas en Navarra y en España, y pese a ello va a seguir en ese sillón sentada tan tranquila. De no ser porque Bildu la ha hecho presidenta, estaría criticando igual que yo las indecentes manifestaciones de EH Bildu", ha afirmado.

Esparza ha dicho a la presidenta que "por cosas como esta hay miles de socialistas que sienten vergüenza por sus acuerdos con Bildu". "Es una barbaridad que una democrática como usted, que un partido como el suyo, que siempre han defendido la democracia, acepten pactos con esta gente. Es una renuncia en toda regla a los valores socialistas. Por el sillón son capaces de aceptar cualquier cosa que mandate EH Bildu", ha afirmado.

Chivite ha pedido a Esparza que "no se erija en portavoz de los socialistas navarros, porque la secretaria general del PSN por unanimidad soy yo". "No sé si puede usted decir que tiene la misma fortaleza interna", ha afirmado.

Además, ha asegurado que Navarra Suma "ha pactado con Bildu las ayudas a los autónomos y las entidades locales, por cierto, medidas muy buenas para los autónomos y las entidades locales".