Contigo.-Diputación estudiará ampliar fechas para acceder al Plan Contigo si se cumplen los plazos de ejecución

Villalobos ha indicado, así, que estudiará la propuesta realizada por el PP en esta línea durante la aprobación del punto relativo a la aprobación de correcciones o aclaraciones en las bases de este plan, como pueden ser las relativas al modo de presentación de las peticiones de las ayudas o respecto a incompatibilidades en la recepción de las subvenciones, entre otras.

En este sentido, la portavoz del PP, María Eugenia Romero, ha explicado que el plazo para presentación de propuestas para el plan de apoyo empresarial termina el 11 de febrero, planteando su extensión hasta finales de mes para facilitar a los ayuntamientos su acceso ya que se trata de una convocatoria "completa", algo ante lo que la diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha indicado que se abordará teniendo en cuenta que "cada área ha programado sus plazos para que haya tiempo de planificar y gestionar".

Al respecto, Villalobos ha incidido en que se trata de "flexibilizar todo lo que se pueda, pero muy enmarcado en el calendario que se fijó en su día", destacando la importancia de que todo quede ejecutado en tiempo y forma.

"En marzo tiene que estar todo resuelto, con la liquidación de presupuesto del año anterior y el pistoletazo de salida del plan, para que se pueda licitar y en verano esté ya toda la parte administrativa finalizada con el objetivo de que empiecen las obras. Si no, no nos dará tiempo a tener terminadas las obras en plazo y se trata de que no haya después que devolver dinero al no estar terminadas", resalta.

El Plan Contigo cuenta con una inversión de más de 270 millones de euros, sustentados principalmente por 211,2 millones de euros de los remanentes acumulados por la institución durante los últimos años y los 59,3 millones de euros adicionales que incorpora el presupuesto del 2021 de la entidad para más gastos no financieros, todo ello fruto de la supresión de las reglas de gasto por parte del Gobierno central.