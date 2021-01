Antonio Rossi asegura que Agustín Pantoja cuenta con el consentimiento de Isabel para denunciar a Kiko Rivera

El colaborador de El programa de Ana Rosa, Antonio Rossi, ha dado este jueves la exclusiva de que Isabel Pantoja le habría dado su consentimiento a Agustín Pantoja para demandar a su hijo Kiko Rivera. Rossi asegura que desde Cantora ya han movido ficha para contrarrestar las amenazas del primogénito de la tonadillera.

"Me pongo en contado con una fuente cercana y me dicen que él le ha pedido personalmente a su hermana que si puede tomar acciones legales contra su sobrino e Isabel Pantoja le ha dicho que haga lo que haga Agustín ella está a su lado", ha anunciado el colaborador.

Según la información que maneja el programa de Telecinco, la cantante sevillana no tiene pensado demandar a su hijo, sino que le ha dado libertad a su hermano para que él mismo lo haga si lo considera oportuno. "Isabel Pantoja no tomará acciones legales contra Kiko, ya ha dicho que no, pero que su hermano las tome, peor no sabemos si se va a producir", ha detallado el tertuliano.

Al parecer, el temor por posibles consecuencias legales sería el motivo por el cual Isa Pantoja y Kiko Rivera prefieren no hablar de tu tío en un plató de televisión. "Kiko sabe que su madre apoya la decisión que tome su hermano Agustín aunque sea ir de forma legal contra los dos sobrinos. especialmente contra él", ha añadido el periodista.

La entrevista que Kiko Rivera concedió a Sálvame este domingo parece haber sido el punto determinante para tomar esta decisión. Los colaboradores de AR han apuntado a que si la demanda se llega acabo sería el detonante para la ruptura de la familia. La presentadora Ana Rosa Quintana ha reconocido que le cuesta creer que esto se vaya a producir y que finalmente Agustín Pantoja demande a su sobrino.