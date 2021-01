Marta Gastón: "Los datos son malos, pero casi podíamos esperarlos peores"

En una rueda de prensa este jueves para valorar la última EPA, ha recordado que Aragón se ha encontrado en un escenario muy complicado en el cuarto trimestre con "la imposibilidad en actividad económica y generación de empleo".

"No quiero que se confundan mis declaraciones con una alegría que no viene al caso, es un ejercicio honesto de compartir el hecho de que, si bien no es una sorpresa que sean los datos malos, podíamos esperarlos incluso peores. Eso es así. Hemos pasado un cuarto trimestre de 2020 duro, hemos estado y seguimos inmersos en una pandemia y, por lo tanto, ambicionamos que las cifras sanitarias sean las que hagan de prólogo para una recuperación de la actividad económica y, por ende, de las cifras laborales".

Ha considerado que este es "el mayor de los retos" en economía para este 2021. Ha mencionado que el próximo martes, junto con el paro del primer mes del año, se conocerán los últimos datos de los ERTE.

En este punto, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en el ámbito del diálogo social, que supone la extensión de estos expedientes hasta el 31 de mayo: "Los ERTE son un buen escudo social, también las prestaciones para autónomos por cese de actividad, y en tanto en cuanto no veamos luz en cuestiones sanitarias que permitan mitigar la situación laboral, esta ampliación es lo que desde el Gobierno de Aragón veníamos reclamando".

"SUELE TRAER DATOS POSITIVOS"

Marta Gastón ha recodado que el tercer trimestre del año suele traer datos positivos sobre el mercado laboral por las actividades estacionales -turismo, inicio de la campaña de nieve e impulso del comercio por la Navidad-. Sin embargo, el 2020 ha estado asociado al impacto de la pandemia.

"El ejercicio cierra con una tasa de paro en su último trimestre de un 12,49 por ciento en Aragón. Supone un incremento respecto al tercer trimestre, en el que teníamos un 11,9 por ciento, y un diferencial todavía amplio en la comparativa con la tasa de paro correspondiente al conjunto nacional, que se sitúa en un 16,13 por ciento".

Esto sitúa a Aragón como séptima Comunidad autónoma con menor tasa de paro. "Si analizamos trimestralmente vemos unos cuantos indicadores en positivo", uno de ellos, ha dicho, la población activa. "Este es un buen síntoma, ya que suben las expectativas, las esperanzas de aquellos que ven posibilidades para lograr un empleo".

Llegado el segundo trimestre de 2020, ante la situación ocasionada por la pandemia, cayó la población activa "en picado". "No solamente no hubo actividad, también falta de posibilidades de acudir presencialmente a oficinas del INAEM o a ver potenciales empleadores no podía darse".

No obstante, a partir del tercer trimestre vuelve a crecer y se cierra el año con un nuevo incremento en el colectivo de población activa. "Se sitúa en 649.200 aragoneses, el incremento trimestral fue de 5.400 personas y respecto al anual hay 7.200 personas menos en este colectivo".

OCUPADOS

Sobre el colectivo de ocupados, Marta Gastón ha mencionado que al final de 2020 había 568.000 personas, lo que supone un incremento trimestral en 900. Ha subrayado que se trata de un aumento "tímido", pero ha recordado que los sectores que impulsan la creación de empleo durante este trimestre son los que se han visto directamente dañados por la situación sanitaria y las medidas adoptadas para tratar de corregirla.

"En el conjunto anual, el descenso en cuanto a empleados supone una caída de 23.100 ocupados, es decir, un descenso del 3,9 por ciento en el conjunto de la Comunidad respecto al año anterior".

La EPA cifra en el cuarto trimestre el número de desempleados en Aragón en 81.100. Se trata de 4.400 parados más con respecto al tercer trimestre y 15.900 más que en el mismo periodo de 2019, un 24,36 por ciento más.

Así las cosas, Gastón ha evidencia que la brecha con el año 2019 es "significativa". "Si bien es cierto que, con todas las condiciones malas que en cuanto a posibilidad de generación de empleo que hemos tenido en nuestra comunidad, esa falta de posibilidades de encontrar un empleo, sobre todo de generarlo, por la falta de movilidad, por los confinamientos perimetrales, por la no posibilidad de puesta en marcha del sector de la nieve, es una brecha que va disminuyendo en la comparativa interanual respecto a la gran caída del segundo trimestre del pasado 2020".

PARO JUVENIL

Por colectivos, la consejera de Economía ha expuesto que la tasa de paro juvenil se ha situado en el 34,47 por ciento en el cuarto trimestre, superando al anterior. La de España que se sitúa en el 40,13 por ciento.

Asimismo, el número de hogares con todos sus miembros activos en desempleo para el cuarto trimestre es de 23.000, un 6,13 por ciento de conjunto total de los hogares. Esta cifra cae en comparación con el trimestre anterior.

Por sectores de actividad, han descendido en cuanto a generación de empleo Construcción y Servicios. "Si bien es cierto que en la comparativa anual es Construcción aquella que sufre una mayor caída, un 8 por ciento, y en el caso de Servicios del 6,73 por ciento". Ha mencionado que la caída del empleo en Servicios es "una foto de la situación económica general".

Sobre los sectores que han conseguido "tirar del empleo" en el último trimestre, han señalado que están la Agricultura, con un 2,3 por ciento más de empleo, y la Industria, "fiel reflejo de cuanto nos están aportando los indicadores del Índice de Producción Industrial y del de exportaciones", con un aumento del 5,6 por ciento.

Respecto al género, el colectivo femenino ha tenido un descenso anual del 4,27 por ciento, lo que supone una caída de 11.500 empleos respecto al último trimestre del 2019. En los hombres esta caída ha sido más suave, del 3,6 por ciento anual, con 11.700.

"Si vamos al cómputo de la población activa, vemos que en el colectivo femenino a final de 2020 se incrementa. Estaríamos hablando de 500 mujeres más inscritas como demandantes de empleo, mientras que el colectivo masculino vería una caída del 2,16 por ciento, estaríamos hablando de 7.600 hombres menos que configuran este colectivo", ha detallado.

Gastón ha mencionado que cuando hay crisis económicas en el país son más las mujeres las que pasan a inscribirse como demandantes de empleo. De esta forma, la tasa de paro femenino se sitúa en Aragón en el 15,32 por ciento -la española en el 18,33 por ciento-, mientras que la masculina en el 10,02 por ciento.

Por provincias, en Huesca la tasa se paro se sitúa en el 12,46 por ciento, en Zaragoza 12,92 por ciento y en Teruel del 9,25 por ciento. La turolense es la única de las tres provincias que desciende con respecto al trimestre anterior.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Marta Gastón ha evidenciado que se trata de una crisis económica ligada a la pandemia. "La mejor política económica y laboral sigue siendo la sanitaria", por lo que ha incidido en la importancia de que disminuyan los datos de contagios para que puedan disminuir las medidas restrictivas.

No obstante, ha mencionado que su Departamento también lleva a cabo políticas activas de empleo para tratar de paliar "en la medida de lo posible" la situación. Para ello, ya se han publicado una serie de convocatorias de formación.