Dos estudiantes de Máster de la UPO, Premio Joven de Investigación en Conservación y Restauración

Con el fin de estimular y fomentar la vocación investigadora en el campo de la Conservación y Restauración, el Grupo Español de Conservación del IIC (GE-IIC) crea este premio destinado a valorar los trabajos de investigación de mayor impacto dentro de dicha área, así como para recompensar la labor de investigación de jóvenes egresadas y egresados, detalla la institución académica en un comunicado.

Así, García Mora ha recibido el primer premio por su Trabajo Fin de Máster 'Estudio comparativo de tratamientos con efectos desacidificantes en soporte celulósico', dirigido por las profesoras de la UPO Pilar Ortiz Calderón y Paula Zaderenko. "Recibir este premio ha supuesto un gran estímulo, poder desarrollar este estudio fue todo un reto y sin duda pude llevarlo a cabo gracias a la orientación, dedicación y paciencia de muchas personas". "También ha incrementado el entusiasmo por una profesión maravillosa, la conservación y restauración de documento gráfico, y ha exacerbado más aún mi curiosidad por trabajar en esta línea de investigación", ha afirmado.

Por su parte, Irene Cazalla ha sido galardonada con el tercer premio por su Trabajo Fin de Máster 'El efecto de las limpiezas químicas en material óseo fósil procedente de niveles del Pleistoceno superior del yacimiento de la Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona)', dirigido por la profesora de la UPO Pilar Ortiz y por Gala Gómez, del Área de Conservación y Restauración del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

"Es un honor haber obtenido este premio, especialmente si tenemos en cuenta que lo concede el Grupo Español en Conservación y en el que el comité evaluador está formado por grandes profesionales e investigadores", ha asegurado Irene, quien ha destacado que "ha disfrutado mucho durante el proceso, y el hecho de que se reconozca el trabajo que he realizado supone no solamente un halago sino también un impulso a seguir trabajando en lo que más me apasiona: la investigación en el campo de la restauración de fósiles".

TRABAJOS PREMIADOS

La conservación de los materiales celulósicos está directamente influenciada por factores internos y externos que a menudo actúan de manera concordante en los procesos de acidificación. El descenso del pH puede estar relacionado con componentes perjudiciales incluidos en el proceso de fabricación y contaminantes ambientales generando la hidrólisis ácida y los procesos de oxidación de la celulosa.

Así, en el trabajo llevado a cabo por García Mora se hace un estudio comparativo de diferentes tratamientos empleados para contrarrestar la degradación del soporte celulósico sobre tres tipologías de papeles. Los resultados obtenidos se compararon con muestras de papel no tratadas que revelaron la estabilidad al envejecimiento de las muestras de papel desacidificadas con los tratamientos propuestos.

En general, los tratamientos probados presentan ventajas e inconvenientes que impiden elegir uno de ellos como el desacidificante ideal. Su elección dependerá, en gran medida, de los problemas de conservación que presente el soporte acidificado, su naturaleza y los elementos que lo conforman.

Por otro lado, Irene Cazalla ha destacado que la aportación más significativa de su trabajo es la realización de un protocolo que permite implementar los tratamientos de limpiezas químicas en los restos fósiles.

Asimismo, a través de la comparativa de la eficacia de los diferentes reactivos, los resultados apuntan que el compuesto químico más eficaz para eliminar la matriz carbonatada de los restos fósiles es el ácido acético. "Sin embargo, el tiempo parece jugar un papel fundamental, ya que genera más modificaciones a las muestras", ha añadido la autora.

Con este ensayo se quiere abrir una línea de investigación para optimizar los resultados en los procesos de limpiezas químicas, tanto a nivel de eficacia, como de menor alteración de los restos fósiles.