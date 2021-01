Puente califica de "inconcebible" que Iglesias permita a algunas CCAA "apuntalar el modelo de residencias privadas"

Así lo ha aseverado Puente al ser preguntado por el reparto de fondos europeos, en el que defiende una mayor participación de los ayuntamientos en la línea de lo que ha reclamado la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Hoy contemplaba con cierto asombro que el ministro de Asuntos Sociales, el señor Iglesias, vaya a confiar en las comunidades autónomas para gestionar prácticamente el 100 por ciento de los recursos que vengan de Europa", ha apuntado el regidor socialista, quien ha calificado de "inconcebible" la decisión si se tiene en cuenta "lo que sabemos que va a pasar en algunas comunidades autónomas con esos fondos".

Según el alcalde de Valladolid, en algunos casos -ha puesto el ejemplo de Castilla y León- augura que el dinero de Europa "va a servir exclusivamente para apuntalar y financiar la reconversión del modelo de residencias privadas que impera" en la Comunidad y en otras gobernadas por el Partido Popular.

Para Óscar Puente se trata de un "error" del ministro de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno "especialmente si se tiene en cuenta" que él "presume muchas veces de ser el garante de las políticas progresistas".

En su opinión, el Gobierno de España debería apostar "por las políticas sociales progresistas que desarrollan fundamentalmente los ayuntamientos", que en el caso de las personas mayores deberían ser las que garanticen que estos ciudadanos "permanecen en su domicilio el mayor tiempo posible garantizan su autonomía personal", como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia.

"Eso hay que apoyarlo con los fondos procedentes de Europa, no la reconversión de un modelo de residencias privadas que se ha demostrado que ha sido desastroso en la gestión de la crisis de la pandemia y que, desde luego, no es el modelo por el que debe optar un gobierno progresista", ha apostillado antes de definir los centros residenciales como "inmuebles de almacenamiento" de personas mayores.

Por ello, Puente reivindica el "protagonismo" en el reparto de los fondos de europeos, no que las comunidades no reciban cantidades, sino que haya participación de los ayuntamientos y no sean "una mera comparsa" de lo que decidan los gobiernos regionales.