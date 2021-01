Consum paga una segona 'Prima Covid' als seus treballadors de 300 euros de mitjana i pujarà els salaris un 1% al febrer

Aquesta prima suposa un muntant de més de 4,7 milions d'euros, que afectarà el personal operatiu de supermercats i plataformes, el qual suposa el 95% de la plantilla, i s'abonarà en la nòmina de gener, dins de l'exercici 2020/2021, ha indicat la cooperativa en un comunicat.

Aquesta 'prima Covid' és la segona després de la del mes de març del 2020, que va suposar una gratificació mitjana de 283 euros per persona, també per al personal operatiu de supermercats i plataformes, la quantia de les quals va ascendir als 3,8 milions d'euros. En aquell moment va suposar una compensació al gran esforç i dedicació realitzats per la plantilla, en la seua major part personal operatiu, des que es va decretar l'Estat d'Alarma a Espanya el 14 de març.

A més, aquesta 'prima Covid' se sumarà a la pujada salarial de l'1% aprovada per la Cooperativa per al 100% de la plantilla. Aquest increment, que començarà a aplicar-se des del mes de febrer, representa una inversió de més de 3,2 milions d'euros i suposa uns 185 euros bruts a l'any, de mitjana.