Davó accepta el seu relleu per Lima "amb disconformitat política i per a protegir Podem"

"Vaig a continuar defenent el projecte en el qual crec", ha declarat en Les Corts abans de la reunió del grup parlamentari on ella i els altres set diputats d'UP firmaran el relleu. Lima va ser triada fa unes setmanes per majoria del consell ciutadà de Podem, després del que Davó va presentar un recurs d'impugnació a la votació a la Comissió de Garanties de Podem, que encara no ha respost.

Fins aleshores, la portaveu ha garantit que acatarà la resolució en un sentit o un altre i ha confiat que "totes" faran el mateix. "Davant la negativa manifesta a esperar el recurs, donem aquest pas endavant", ha recalcat després d'intentar treballar en els últims dies pel consens.

Ha advertit així que el fet que Lima vaja a ser tant la coordinadora de Podem com la síndica s'"allunya" del mandat dels inscrits en l'última assemblea. "No hi havia raó política aparent", ha reiterat, com van plasmar ella i els seus companys Ferran Martínez, Beatriu Gascó i Irene Gómez en el recurs.

Després del relleu, que ha de passar per la Mesa de les Corts, Davó seguirà com a diputada perquè "de moment" solament es tramita el canvi de sindicatura, encara que Lima li va oferir assumir el càrrec de portaveu segona.

GUANYAR ELECCIONS

La seua intenció és seguir treballant per "un valencianisme republicà del XXI capaç d'ampliar els drets de les majories: un Podem democràtic, transformador i inclusiu que aposte per guanyar eleccions i un Botánic fort i valent per a la reconstrucció".

Sobre si el cessament pot afectar el tripartit (PSPV-Compromís-UP), Davó ha remarcat que "sempre" han tingut clar que el seu objectiu és seguir amb les polítiques que reforcen l'escut social, com la reforma fiscal progressiva o les lleis d'economia circular i del joc, i ser "ferms en la lluita contra l'extrema dreta". "Tot açò és en el que ens hem de centrar", ha asseverat.

Per a seguir aquesta línia, ha demanat a Lima el que plantejaria a "qualsevol portaveu: continuar treballant decididament per a posar les polítiques i propostes necessàries damunt la taula". I ha avançat que fins a juliol tenen preparats "molts projectes i proposicions de llei per a seguir lluitant en un moment tan complicat".