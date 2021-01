Adif AV inicia la Fase II per a implantar l'ample estàndard en l'estació d'Almenara

Una vegada conclosa l'actuació en les vies costat muntanya de l'estació d'Almenara, que ha consistit principalment en la substitució de 5 desviaments per altres mixts i la prolongació d'una via d'apartat amb capacitat per a trens de 750 metres de longitud, es procedeix a l'actuació en les vies del costat mar.

Els treballs consisteixen en la substitució de 5 desviaments o canvis d'agulles per altres mixts, aptes per a tots dos amples de via, i el seu enllaç amb els dispositius del mateix tipus ja instal·lats en fases anteriors.