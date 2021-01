Coronavirus.- Puig creu que la situació epidemiològica "no es pot explicar simplement pel Nadal"

Així ho ha afirmat Puig en una entrevista a 'Herrera en COPE', després del segon dia consecutiu amb més de 9.000 contagis a la Comunitat Valenciana i amb 4.594 persones hospitalitzades, i una setmana després d'endurir les mesures restrictives. Aquestes restriccions arriben després d'un Nadal amb "mesures dures" en les quals "no podia haver-hi retrobament familiar fora de la Comunitat Valenciana".

Amb tot, Puig ha considerat que la situació és "molt difícil" en l'hospitals i ha valorat l'"esforç enorme dels professionals, aguantant aquesta situació".

Per al president, hi ha "alguna" explicació respecte a aquesta situació, com el fet que la incidència en la primera i segona onada fora més baixa a la Comunitat Valenciana, la qual cosa afavoreix "la intel·ligència d'aquest virus en la seua lluita per la superació i la propagació", i que el mateix ocorre en llocs com Portugal, Extremadura o Múrcia.

Malgrat l'"estrés gran" en els hospitals, hi ha "una estabilització o fins i tot evolució a la baixa" en algunes zones, però dins d'una "situació extrema". Encara així, "encara que ahir van baixar els ingressos, aquestes són qüestions que poden ser puntuals" i ha advertit que van a vindre "setmanes molt complicades".

En aquest sentit, "més enllà que es puguen ampliar els llits i les UCI, que són suficients en aquest moment, els professionals estan durant molts mesos treballant durament, i el nivell d'esgotament físic i mental és alt".

VARIANT BRITÀNICA I VACUNACIÓ

Preguntat respecte a la variant britànica del virus, s'ha mostrat "molt preocupat" ja que "en algunes comunitats té una important aportació als contagis". "A València teòricament no, però a Alacant pot haver augmentat", ha agregat, i ha apuntat que "allí viuen molts residents britànics, un terç dels quals viuen a Espanya" i que existeix una "relació molt directa".

D'altra banda, ha indicat que "aquesta setmana ja s'ha anat ralentint la vacunació de les primeres dosis" ja que "vivim en la incertesa". "No sabem quantes dosis anem a rebre dilluns", ha advertit, al mateix temps que ha recordat que cal garantir que puguen posar-se les segones dosis.