Wall Street Wolverine y otros 'youtubers' opinan sobre Andorra en el programa de Iker Jiménez: "Hay mucho gasto público"

Después de que la semana pasada El Rubius anunciara que se marchaba a Andorra para tributar menos, se generó un debate sobre los youtubers que se mudan al país vecino por sus inferiores impuestos a la rentas altas. Y, sobre este asunto habló este miércoles Iker Jiménez en su programa Horizonte, al cual invitó a varios de estos creadores de contenido: Wall Street Wolverine y TinenQa (afincados en Andorra), y RoEnLaRed y Jordi Wild (residentes en España).

Wall Street Wolverine, o Invicthor, con 360.000 suscriptores en YouTube, entró por videollamada al programa desde Andorra, donde vive desde el año pasado. "Considero que en España existe excesivo gasto público. Estoy viendo en el programa mucho emocionalismo en torno a la sanidad y la educación", opinó el joven.

Y es que, aunque aseguró estar a favor de lo público, considera que en España hay un "excesivo gasto superfluo". "Durante la pandemia me planteé venirme a Andorra porque, como autónomo, en una de mis empresas, que era asesoramiento deportivo, me vi con cero ingresos durante varios meses", explicó.

También destacó que, para él, el Gobierno está aprobando subvenciones para los "lobbies que sirven de voceros". Por todo ello, se replanteó mudarse Andorra y así lo hizo al ver que nunca se bajaban los impuestos: "España tiene un estado gigante, si se redujera el gasto se podrían bajar los impuestos".

"La gente se está despertando y no paga estos impuestos para mantener la Sanidad y la Educación, sino para mantener a unos oligarcas políticos que viven muy bien gracias al sistema", sentenció.

La postura de los 'youtubers' que se han quedado en España

RoEnLaRed, con 1.23 millones de suscriptores, y Jordi Wild, con 10.2, acudieron presencialmente al plató de Horizonte para dar su postura como youtubers que han decidido quedarse en España.

La influencer explicó que hace unos meses montó su propia empresa y se planteó hacerlo en Andorra, aunque finalmente no lo hizo: "Mi público son mujeres entre 18 y 55 años y quería que la empresa estuviera donde mi target está, además de la parte de bienestar de que no me mudaría solo por ahorrarme impuestos".

Por su parte, Jordi Wild aseguró que, al analizar los pros y los contras de cambiar de país, decidió quedarse en España: "Más feliz, pero menos rico". Aun así, en lo que ambos coincidieron era en que habría que replantear la tributación en España. "Cada vez más gente se va a dedicar a este tipo de trabajo y va a nacer un nuevo tipo de rico, y El Rubius no será el único que se marche", opinó el youtuber.

RoEnLaRed, por su parte, destacó que no había que criticar tanto a los youtubers que optaban por marcharse a Andorra, sino replantearse "por qué los autónomos o emprendedores no reciben ninguna ayuda desde el principio y tienen que pagar unos impuestos increíbles".