Cvirus.- C-LM prorroga 10 días los cierres perimetrales y de hostelería y mantiene el toque de queda a las 22.00

En rueda de prensa, el consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz, ha indicado que los números actuales del ritmo de contagios hacen tomar esta decisión, si bien ha apuntado que se están estabilizando los nuevos casos diarios en lo que ha venido a llamar el pico de la tercera ola.

Ahora, toca esperar a que las estadísticas vayan a la baja para poder levantar estas restricciones en la próxima revisión del Consejo de Gobierno la próxima semana.

Entre las medidas a mantener, el toque de queda seguirá estando fijado a las 22.00 horas, se cierran perimetralmente todos los municipios y la hostelería así como centros comerciales y lugares de ocio en general.

Cierre de hogares de jubilados, de bares, restaurantes, hostelería y pubs, exceptuando locales que en virtud de especiales características sea esencial, como en hospitales para usuarios, establecimientos hoteleros para clientes o comedores escolares. Sí se permitirá el reparto a domicilio de comida hasta las 22.00 horas.

Se cierran locales de apuestas, se suspenden visitas sociales en centros de mayores y viviendas tuteladas; cines, teatros, saunas, bibliotecas y conferencias quedan suspendidos; actividades deportivas federadas pueden realizarse sin público; y las visitas culturales se reducen a 6 máximo. Los mercadillos se limitarán a un tercio del aforo; se cierran parques y jardines a las 22.00 horas.

En todo caso, tal y como ha señalado, no ve necesario endurecer la medida del toque de queda tal y como defendía la región hace unos días. Así, aunque no está en el orden del día tratar este asunto en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este jueves -el primero de Carolina Darias como ministra-, ha dicho que "no sería congruente tomar esta decisión, ya que todo está yendo bien" con las medidas actuales.

TENDENCIA A LA ESTABILIZACIÓN

Fernández Sanz ha señalado que se aprecia "una posible estabilización de la tendencia" al alza que Castilla-La Mancha arrastra en cuanto al número de casos en las últimas semanas.

"Quizá ya hayamos alcanzado el pico y estamos en un periodo de estabilización, y aunque estamos esperanzados de ir tumbando la curva, la preocupación es de nivel extremo con más de mil contagios por cada 100.000 habitantes", ha afirmado.

En todo caso, como dato para la esperanza, ha indicado que el índice de contagio en la región ya está por debajo de 1, "lo que hace pensar en la estabilización".

En cuanto a la capacidad asistencial, hay 1.573 camas ocupadas en toda la región por pacientes COVID, y más de 2.000 por pacientes con otras patologías; mientras que 232 Unidades de Cuidados Intensivos se dedican a personas con coronavirus, datos similares a los de este miércoles.

A preguntas de los medios sobre los casos de coronavirus de la cepa británica, ha apuntado que ya son 18 en la región, tres de ellos en la provincia de Ciudad Real y el resto en Toledo, "en algunos casos con relación entre unos y otros". El total nacional, según ha apuntado, se eleva a 250 en todo el territorio.