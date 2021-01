Bill Gates advierte que la pandemia del Covid-19 podría no ser la última y abre la puerta a una "enfermedad nueva"

El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, ha vuelto a escribir una reflexión en su blog. Esta vez escribe la publicación junto a su esposa, Melinda Gates, y lanza un aviso de cara al futuro, asegurando que habrá más pandemias como la que el mundo atraviesa en la actualidad.

El matrimonio Gates escribe así su reflexión sobre el futuro, sin aportar evidencias científicas de ningún tipo: “La desafortunada realidad es que la Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca hemos visto antes. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pillen desprevenidos de nuevo”.

Además, pide que la humanidad esté preparada para afrontar este supuesto escenario: “La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla”. Así, la comparación más adecuada que ha encontrado el matrimonio Gates es el de un conflicto armado, ya que piden que los estados se preparen para ello como si fuese una “amenaza de guerra”.

Para ello, los Gates abogan por no escatimar en gastos: “Detener la próxima pandemia requerirá gastar decenas de miles de millones de dólares por año”. Además, hacen un reclamo para fomentar el gasto público de los países en ciencia: “el mundo necesita duplicar las inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo)”, y por último añaden que “necesitamos desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen”.

Por otro lado, Bill relata que “Melinda escribió que la presencia de la Covid-19 en cualquier lugar es una amenaza para la salud en todas partes; lo mismo ocurre con la próxima pandemia potencial”. Además, insta a las potencias mundiales a realizar grandes inversiones porque a su juicio “el mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes). Es la mejor y más rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar”.

Por último, el magnate hace una predicción de cara al futuro: “Para la próxima pandemia, tengo la esperanza de que tengamos lo que yo llamo plataformas de megadiagnóstico, que podrían evaluar hasta el 20 por ciento de la población mundial cada semana”. También confía en que la capacidad para desarrollar vacunas se incremente de manera notable “en los próximos cinco años”.