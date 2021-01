Cvirus.-Puig advoca per "analitzar el que ha donat de sí" l'estat d'alarma i incideix a poder avançar el toc de queda

Així ho ha assenyalat el cap de l'executiu valencià en una entrevista en el programa de ràdio 'Herrera en COPE', on ha apuntat que la Generalitat defendrà aquesta línia en el pròxim Consell Interterritorial de Sanitat, el primer amb Carolina Darias al capdavant d'aquesta cartera. Per a Puig, la decisió ha de ser per a tot el país ja que "açò no va de fer la guerra cadascú a la seua".

No obstant açò, ha apuntat que "no hi ha mesures definitives", excepte "no tindre cap relació amb ningú", una cosa que "no és l'horitzó d'una societat com la nostra". No obstant açò, sí considera que "hi ha mesures com rebaixar l'horari del toc de queda que ajuden la conscienciació" i a la "sensació que hem de tindre tots de corresponsabilitat per a eixir de la pandèmia".

Preguntat sobre si considera que l'exministre Salvador Illa es va negar a avançar el toc de queda perquè açò no suposara un ajornament de les eleccions catalanes a les quals es presenta, Puig ha considerat que "dos hores de toc de queda no deriven necessàriament en una decisió d'aquestes característiques". "Si fora per açò, hi hauria altres solucions des del punt de vista electoral", ha agregat.