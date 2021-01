Halsey anuncia que está embarazada con una fotografía de su barriguita

La cantante Halsey llevaba desde noviembre del año pasado sin publicar una fotografía en Instagram en la que apareciese de cuerpo entero. Sus seguidores (en dicha red social acaba de superar los 23 millones) tampoco sospechaban: no tenía pareja conocida desde que cortase con Cara Delevingne. Y de repente... ¡está embarazada!

"Surprise!", que no hace falta traducir, ha sido el título que ha utilizado en la publicación (junto a los emoticonos de un biiberón, un arcoíris y un angelito), donde la intérprete de éxitos como Without Me, Gasoline o Walls Could Talk ha revelado su estado de buena esperanza.

La artista de 26 años ha esperado a que ya se le notase la barriguita para hacerse una sesión de fotos en la que aparece con unos vaqueros holgados y rotos y un bikini de punto multicolor del que luego se desharía. Por ahora, las tres imágenes que componen el post llevan acumulados más de seis millones de likes.

Obviamente, multitud de celebrities se han pasado por la sección de comentarios para darle la enhorabuena y mandarle mucho cariño en esta nueva etapa: Ruby Rose, Emily Ratajkowski, January Jones, Sydney Sweeney, Perrie Edwards o Arden Cho.

Pero como decíamos, la sorpresa no era solo porque Halsey esté embarazada, que también —sobre todo después del aborto espontáneo que sufrió en 2018 mientras estaba dando un concierto y que para ella supuso un punto de inflexión en su vida—, sino porque no se tenía constancia de que estuviese saliendo con nadie.

La primera idea entre sus fans era que sería madre soltera, dado que ella misma comentó en su momento que padece endometriosis, una enfermedad que afecta a su útero y que podría dar problemas a la hora de quedarse encinta, por lo que decidió congelar sus óvulos.

Pero entonces la propia Halsey contestó con un rápido "¡Te quiero! Y ya quiero a este minihumano" el comentario en la publicación de un tal Alev Aydin, que le había escrito "Tengo lleno el corazón lleno. Te quiero, cariño". ¿Y quién es este hombre?

Alev Aydin es un actor, escritor, productor y guionista turco afincado en Hollywood. Entre sus obras destaca sobre todo la serie Small Shots, que escribió y produjo en 2017, mismo año que dirigió el cortometraje HipMen: Los Angeles. Por su primera obra, Lonely Boy, de 2013, ganó varios premios en el Palm Beach International Film Festival y en el Louisiana International Film Festival.

Aunque el Daily Mail les captó comprando materiales para Halloween en octubre del año pasado no se tenía constancia de que su relación estuviese tan adelantada, dado que la anterior vez que se les vio juntos fue como amigos en enero de 2019, en un partido de los Los Angeles Lakers.

Sobre todo porque en redes sociales no se han dejado ver juntos, excepción hecha de en el Instagram de la tatuadora Amanda Owley, que les escribió en sus pies la palabra "Seeds" ["Semillas"].