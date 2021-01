Puig aboga por "analizar lo que ha dado de sí" el estado de alarma e incide en poder adelantar el toque de queda

Así lo ha señalado el jefe del ejecutivo valenciano en una entrevista en el programa de radio 'Herrera en COPE', donde ha apuntado que la Generalitat defenderá esta línea en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad, el primero con Carolina Darias al frente de esta cartera. Para Puig, la decisión debe ser para todo el país ya que "esto no va de guerrear cada uno a la suya".

No obstante, ha apuntado que "no hay medidas definitivas", excepto "no tener ninguna relación con nadie" algo que "no es el horizonte de una sociedad como la nuestra". Sin embargo, sí considera que "hay medidas como rebajar el horario del toque de queda que ayudan a la concienciación" y a la "sensación que tenemos que tener todos de corresponsabilidad para salir de la pandemia".

Preguntado sobre si considera que el exministro Salvador Illa se negó a adelantar el toque de queda para que esto no supusiera un aplazamiento de las elecciones catalanas a las que se presenta, Puig ha considerado que "dos horas de toque de queda no derivan necesariamente en una decisión de estas características". "Si fuera por eso, habría otras soluciones desde el punto de vista electoral", ha agregado.