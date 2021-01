EPA.- El Consell destaca que la Comunitat Valenciana siga la segona autonomia amb una major reducció absoluta de l'atur

Nomdedéu ha valorat així les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que arreplega que el nombre de persones aturades a la Comunitat Valenciana va disminuir en 24.800 persones durant el quart trimestre del 2020.

El responsable d'Ocupació ha assenyalat que la creació d'ocupació s'ha localitzat principalment entre les dones, amb +26.800 noves ocupades, mentre que l'ocupació ha disminuït entre els homes (creació neta d'ocupació +6.400).

Per sectors, Nomdedéu ha indicat que l'evolució ha sigut favorable en quasi totes les activitats (destacant +8.500 servicis, +7.200 construcció), mentre que l'agricultura ha registrat xifres negatives (-8.700).

El director general de Labora ha valorat també les dades anuals: "2020 ha sigut, com era d'esperar, un mal any per al mercat laboral a la Comunitat, que ha registrat un increment de el +14,79% dels aturats, xifra així i tot, lleugerament per sota de l'increment mitjà en l'Estat (+16,54%)".

"Sabem que la situació continua sent extraordinàriament complicada i fràgil", ha indicat sobre aquest tema Nomdedéu, "però creiem que és l'hora també d'aprofitar les circumstàncies per a impulsar la modernització de l'economia valenciana i aplanar la corba de contagis, estenent entre altres, l'ús del teletreball segur i de qualitat".

Finalment, ha reiterat el "ferm compromís" del Consell de donar suport als treballadors afectats per la crisi, així com els negocis, que són precisament objecte del 'Pla Resisteix', dotat amb 380 milions d'euros.