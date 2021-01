Aquesta jornada hi haurà vent de component oest fluix amb intervals de moderat.

Les temperatures mínimes no patiran molts canvis i les màximes aniran en ascens excepte en zones del litoral, on no variaran. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 13ºC i una màxima de 26; la de Castelló, d'11 i 23ºC; i la de València, de 14 i 26.

No obstant açò, per al dissabte està activat el nivell màxim groc a la Comunitat Valenciana per fort vent, han indicat les mateixes fonts.