El polémico tuit de Irene Montero sobre los barrios obreros: "No les alquilan un piso por ser lesbianas, les dan una paliza por ser trans"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a ser objeto de polémica por un comentario en las redes sociales. Montero ha afirmado en Twitter que en los "los barrios obreros hay personas LGTB" que sufren discriminación por el hecho de tener una orientación o unas preferencias diferentes a las de la mayoría de la población.

"Les pasa que no les alquilan un piso por ser lesbianas. Que les dan una paliza por ser trans, que se burlan de ellos en el cole o en su curro. ¿Aún hay quien piensa que los derechos LGTBI son “simbólicos” y no materiales?", ha escrito la ministra, que ha acompañado su comentario con el tráiler de la película ‘Pride’.

Claro que en los barrios obreros hay personas LGTB. Les pasa que no les alquilan un piso por ser lesbianas. Que les dan una paliza por ser trans, que se burlan de ellos en el cole o en su curro. ¿Aún hay quien piensa que los derechos LGTBI son “simbólicos” y no materiales? pic.twitter.com/6mzSRbYAjM — Irene Montero (@IreneMontero) January 27, 2021

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar. "En muchos barrios obreros viven parejas LGTBI respetadas por sus vecinos, que alquilan pisos y nadie les molesta. Y luego son agredidos un sábado por la noche en el Barrio de Salamanca e, incluso, en Chueca. No confunda barrio obrero con barrio intolerante", le ha dicho un tuitero. "¿Te das cuenta de que criminalizas a los barrios obreros y que muchos homosexuales estamos hasta las narices de que nos uses para ello", le espeta otra personas en la red social.