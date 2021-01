Fran, de conquistar a Lore en 'Aída' como 'El brechas' a buscar el amor en 'Firts dates'

Por el restaurante de First dates pasan diariamente comensales anónimos en busca del amor, pero también alguna cara conocida por el público ha visitado el local de Cuatro en alguna ocasión.

Este miércoles, los fans de la serie de Aída pudieron reconocer a uno de los personajes de la exitosa ficción, 'El brechas', al que daba vida Fran y que logró conquistar el corazón de Lore (Ana Polvorosa), como uno de los protagonistas del programa.

"¿Qué profesión tienes?", le preguntó Carlos Sobera al llegar al restaurante, a lo que el alicantino le contestó que "ahora mismo soy tatuador, pero también trabajé en Aída, tenía un personaje que era 'El brechas'".

Carlos Sobera y Fran, en 'First dates'. MEDIASET

El presentador exclamó: "¡Tú le pegas a todo!". Fran le respondió que "cuando salía del trabajo me ponía a tatuar. Empezó como un hobby, pero fue dando frutos y vi que era lo que más me gustaba hacer".

"Busco a una chica que sea como yo, encantadora", bromeó el alicantino, que continuó diciendo características de su chica ideal: "Que sea graciosa, que le guste pasárselo bien... Me gustan las chicas que sean atractivas, con curvas, sexuales, que llamen la atención y me traten bien en la cama", afirmó.

"Siempre busco en una mujer aptitudes que se parezcan a las de mi madre. Me gustan chicas organizadas, que me cuiden, que me llamen amor, que me digan cariño como me dice ella, me compren ropa...", explicó.

Fran espera encontrar en Sonia a la chica con las mismas actitudes de su madre 👩‍👦 #FirstDates27Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/sOzSgLhxQP — First dates (@firstdates_tv) January 27, 2021

Su cita fue Sonia: "Soy una persona coqueta y sensual porque tengo sangre latina. Busco a alguien ambicioso, que tenga sus metas, que le guste superarse y estar mejor en su vida, no que se conforme", comentó en su presentación.

Fran intentó durante toda la velada conquistarla hablando de sus signos del zodíaco, sus trabajos, aficiones e, incluso, con un truco de magia: "Eres mágico y yo puedo ser tu chica mágica", admitió la valenciana.

Eso de regalar cobras con Maluma sonando de fondo tiene su miga 😅 #FirstDates27Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/AsQxn5UJ0j — First dates (@firstdates_tv) January 27, 2021

Los postres se los tomaron en el privado, donde bailando el tatuador creyó haber enamorado a Sonia... Pero nada más lejos de la realidad ya que, en la decisión final, ella comentó que "me lo he pasado muy bien con él, es un chico diferente a los demás, tenemos bastantes cosas en común, pero, de momento, solo como amigo".

El alicantino, sorprendido por la decisión de su cita, afirmó que "como pareja no tendría una segunda cita con Sonia porque no es la mujer de mis sueños ni de mi vida, la que me inspira energía. Pero como amigos sí que me tomaría una copa de vino", concluyó.