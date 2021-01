Adriana Ugarte desvela en 'El hormiguero' su sorprendente afición: "Me creo MacGyver, pero soy una pringada"

Cada persona es un mundo y las aficiones de cada uno pueden llegar a sorprender a los demás. Y eso fue lo que pasó este miércoles en El hormiguero con Adriana Ugarte, que comentó con Pablo Motos un hobby totalmente desconocido para el público.

La actriz acudió junto a Eduardo Noriega para presentar la segunda temporada de la serie Hache, que ella protagoniza y que Netflix estrenará el próximo 5 de febrero. Pero tras hablar de ella, el presentador quiso saber un poco más de esa afición que le habían destacado en su documentación.

"Eres sorprendente porque eres fan de los electrodomésticos", señaló el valenciano. Ugarte le contestó que le gustaban, pero que "lo curioso es que la tecnología tipo móviles u ordenadores no me atrae, pero los electrodomésticos tipo las tostadoras o las aspiradoras, me flipan".

Noriega también se sorprendió del hobby de su compañera: "¿Y controlas el mecanismo y el motor?", le preguntó. La actriz reconoció que "tanto como desmontarlo y arreglarlo no, pero me gustan y, si se estropean, intento arreglarlos".

Adriana Ugarte y Eduardo Noriega, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El motivo fue que "hace seis años, cuando me mudé de la ciudad a la sierra, me sentí un poco aislada, tuve que aprender algunas cosas y me espabilé un pelín con situaciones como que se estropeaba el riego o se acababa el gasoil para calentar la casa", afirmó Ugarte.

Eso sí, admitió que "me creo MacGyver, pero soy una pringada, no tengo ni idea de nada". Motos comentó que "me parece alucinante que puedas arreglar una tostadora", pero la actriz le aclaró que "no sé arreglarla, lo intento y luego la lío".