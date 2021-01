Trancas supera el coronavirus y vuelve a 'El hormiguero': "Sé que ha sido duro, sobre todo para vosotros"

Tan solo dos días después de que anunciara que tenía coronavirus (y quince confinado en casa por precaución), Trancas (Juan Ibáñez) volvió este miércoles al plató de El hormiguero para acompañar a su amiga, Barrancas, y conducir entre ambas su sección.

Como el lunes y el martes, Pablo Motos conectó por videollamada con la hormiga, que anunció: "Tengo una noticia, me he hecho el test ¡y he dado negativo!", exclamó Barrancas. Tras los aplausos del público, apareció en la mesa del programa: "Lo bueno es que mi casa está aquí abajo".

"Te he echado mucho de menos", admitió Barrancas mientras se 'abrazaban' a su manera. "Esto parece más grande por la tele, es alucinante", afirmó la hormiga, que le dijo a Motos que "sé que ha sido duro para vosotros, pero lo habéis hecho bastante bien sin mí".

Barrancas y Trancas, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y añadió que "no os preocupéis que ya estoy aquí para arreglar el desaguisado que estabais montando", justo antes de someter a los invitados del día, Adriana Ugarte y Eduardo Noriega, al test 'Yo x ti, tú x mí'.