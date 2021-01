Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 95 defuncions i 9.287 nous casos

D'aquesta manera, la Comunitat València torna a fregar el centenar de morts diàries amb el que total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 4.415 persones: 529 en la província de Castelló, 1.581 en la d'Alacant i 2.305 en la de València.

Així mateix, s'han registrat 9.287 casos nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, la qual cosa situa la xifra total de positius en 283.258 persones. Per províncies, 1.295 dels positius són a Castelló (29.060 en total), 4.165 a Alacant (101.058 en total) i 3.827 en la província de València (153.114 en total). El total de casos sense assignar se situa en 26.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 4.594 persones ingressades, 75 menys que ahir, 624 d'ells en les UCI, la qual cosa suposa deu llits má ocupats. Per províncies, 467 estan a Castelló, amb 48 pacients en UCI; 1.785 en la província d'Alacant, 230 d'ells en la UCI; i 2.342 en la província de València, 346 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 7.271 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 218.314 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 23.309 a Castelló, 75.134 a Alacant i 119.798 a València, a més de 73 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 72.036 casos actius, la qual cosa suposa un 24,44% del total de positius.

Així mateix, s'han administrat fins a aquest dilluns un total de 110.197 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 107.533 són de Pfizer i 2.664 de Moderna i ja han rebut les dos dosis de la vacuna 9.368 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 195 residències de majors (16 en la província de Castelló, 63 en la província d'Alacant i 116 en la província de València), 40 centres de diversitat funcional (6 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 23 en la província de València) i 11 centres de menors (1 en la província de Castelló, 5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València). Així mateix, s'han registrat 197 residents nous positius, 77 treballadors i 26 residents han mort.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 61 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 24 en la província d'Alacant i 32 en la província de València.