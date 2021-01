Qué hacer si el ordenador portátil se calienta demasiado

Si el ordenador portátil se calienta demasiado, lo primero que has de hacer es tranquilizarte, porque es algo relativamente normal. Después, existen diversas medidas que se pueden tomar para tratar de atemperar este sobrecalentamiento.

Todos los trucos para evitar el calentamiento del portátil que vamos a mencionar en este artículo son muy sencillos de llevar a cabo. En algunas publicaciones se dan consejos que tienen que ver con abrir el portátil y buscar el fallo en su interior. Salvo que seas informático, no lo hagas.

5 cosas que puedes hacer si el portátil se calienta mucho

Limpieza externa

Uno de los motivos de ese sobrecalentamiento puede tener que ver con el hecho de que se haya colado polvo, pelusas u otros elementos por las rejillas del ordenador. Para limpiarlo, sopla por esas rejillas con un bote de aire comprimido. Esto es algo que deberías hacer habitualmente, incluso aunque el ordenador no se caliente excesivamente. Más vale prevenir.

De vez en cuando, sopla con aire comprimido por las rejillas de tu portátil. Pixabay

Base refrigeradora

Otro buen sistema para evitar que el portátil se caliente demasiado es comprar una base refrigeradora. Contienen un ventilador y, normalmente, se conectan para su funcionamiento con un USB al propio ordenador. Además, están elevadas, con lo que también servirán para mejorar tu posición delante de la pantalla.

La base refrigeradora eleva el portátil y lo enfría. Elaboración propia

Utilizarlo en el lugar adecuado

Una de las ventajas de los ordenadores portátiles es que se pueden utilizar en cualquier lado. No vamos a eliminar esa propiedad tan importante, pero sí te diremos que mejor que no tenga demasiadas cosas alrededor –para no limitar la ventilación–, que no esté muy cerca de fuentes de calor (por ejemplo, de la calefacción) y que tengas cuidado si lo usas muchas horas, por ejemplo, encima de las piernas o en la cama.

Encima de las piernas, en la cama o sobre un cojín, el portátil se calienta más. Pixabay

Comprueba si hay aplicaciones o programas que hacen un consumo excesivo

Si notas que el portátil se calienta o que está yendo más lento de lo normal, puedes hacer una comprobación rápida para saber si el motivo es que hay aplicaciones o programas que están consumiendo demasiado. Para ello, presiona a la vez en Ctrl + Alt + Supr y pica en ‘Administrador de tareas’. Si hay un consumo demasiado alto, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la aplicación o programa y haz click en ‘Finalizar tarea’.

En Administrador de tareas puedes detener el funcionamiento de la aplicación o programa que esté consumiendo demasiado. Elaboración propia

Llevar el portátil a arreglar

Si ánimo de parecer pesados, el último consejo que te damos si el portátil se calienta demasiado es que lo lleves a una tienda y lo miren. Se puede limpiar por dentro, también cambiar la pasta térmica, pero todo eso es mejor que lo haga alguien que sepa.

Si no sabes, no te metas. Pixabay

