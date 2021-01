Cvirus.- El Clínic de València destina l'àrea del paritorio a crítics però garanteix l'assistència ginecològica

Sobre aquest tema, la direcció ha explicat, en un comunicat, que s'ha destinat l'àrea de paritori a l'atenció de pacients crítics a causa de la necessitat de guanyar espai per l'evolució de la pandèmia.

No obstant açò, ha destacat el centre té en marxa un protocol segur d'atenció a les dones i que garanteix l'assistència, tant d'aquest com dels nounats que ha sigut consensuat pels principals Servicis implicats, com són el Servici de Ginecologia i Obstetrícia i el Servici de Pediatria.

D'aquesta manera, els parts normals sense complicació s'estan derivant sense incidències a l'Hospital Quirón, a escassos 400 metres, i les cesàries urgents i emergents, així com complicacions o possibilitat que el nounat necessitara UCI neonatal, se segueixen duent a terme en l'Hospital Clínic amb totes les garanties, encara que les ubicacions hagen patit modificacions.

"El personal està bolcat que la situació en què ens trobem tinga la menor repercussió possible en l'assistència ginecològica i obstètrica. Agraïm l'esforç realitzat per tot l'equip de professionals", han postil·lat.