¿Presencial o virtual? Así serán las campañas de los partidos ante las elecciones catalanas del 14 de febrero

El Govern catalán anunció el martes que los ciudadanos podrán saltarse el confinamiento municipal para acudir a mítines políticos durante la campaña electoral de los comicios del 14 de febrero, que comenzará este viernes, ya que la "participación política es un derecho fundamental".

Este anuncio ha generado numerosas críticas, tanto de los demás partidos como de otros sectores, tras lo que el Govern ha anunciado que volverá a convocar a la mesa de partidos el jueves a las 11 horas donde la posibilidad de saltarse el perímetro para ir a actos políticos estará sobre la mesa.

Por su parte, el Procicat ha aprobado un protocolo con las medidas de seguridad que se deben cumplir en los actos de campaña en el que indica que estos eventos no podrán ser masivos, se deberán celebrar preferiblemente al aire libre, los asistentes deberán registrarse previamente, no se podrá comer ni beber, no se permitirá compartir atriles y, en espacios cerrados, se pide no fomentar cánticos.

Los diferentes partidos que se presentan a los comicios del 14-F han anunciado cómo serán sus respectivas campañas electorales, que, por lo general, priorizarán los actos telemáticos.

ERC

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, explicó el martes a través de Twitter que todos los actos del partido se retransmitirán de forma online "para la gente de fuera del municipio y evitando que se salte el confinamiento municipal".

"La reducción de la movilidad y el respeto al confinamiento municipal son claves para reducir la curva y evitar los contagios", añadió, y aseguró que, desde ERC, quieren "conciliar el derecho a la participación política con la necesaria disminución de la interacción social".

ERC busca locales grandes para permitir actos a los que puedan acudir un centenar de personas, además se espera la asistencia del líder, Oriol Junqueras, que podrá pedir permisos penitenciarios a partir del sábado, cuando cumplirá un cuarto de su condena a prisión, y prevé usarlos para acudir a actos de la campaña electoral.

Demanem màxima cura en l'assistència als actes presencials. Per això des d'@Esquerra_ERC retransmetrem tots els actes online per a la gent de fora del municipi, garantint així el dret a la participació política i evitant que es salti el confinament municipal. — Sergi Sabrià (@sergisabria) January 26, 2021

JxCAT

JxCat emitió el martes un comunicado en el que recomiendan a la ciudadanía que únicamente asista a los actos políticos que se celebren en su municipio. Además, añadió que la posibilidad de saltarse el confinamiento municipal para asegurar el derecho a la participación política "no es ninguna novedad", ya que esta excepción se contempló "en el primer momento en el que el Govern estableció el confinamiento municipal".

En cuanto a su campaña, en el comunicado informan de que el partido priorizará los actos telemáticos, la campaña en redes sociales, y los actos presenciales serán con aforo "muy limitado" y "siempre priorizando, cuando se pueda, que sean al aire libre".

📄 | COMUNICAT DE PREMSA |



Junts per Catalunya recomana a la ciutadania que només assisteixi als actes polítics que se celebrin al seu municipi



📌 Llegeix-lo aquí: pic.twitter.com/uMXsY1Bu2l — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 26, 2021

PSC

El PSC ha informado este miércoles a través de su cuenta de Twitter que su campaña será "100% digital" y que se podrán seguir todos sus actos a través de las redes sociales, en los que han limitado el aforo a las personas que intervendrán a los miembros de la candidatura.

Por otra parte, han añadido que "no entendemos la excepción que ha hecho el Govern que habilita a saltarse el confinamiento municipal para acudir a actos políticos", lo que han tachado de "irresponsabilidad que no ayuda a mejorar la situación sanitaria de Cataluña".

Des del #PSC hem preparat una campanya 100% digital. Podreu seguir tots els actes per les nostres xarxes socials. Hem limitat l'aforament a les persones que intervenen i membres de la candidatura.

Prenguem cura de la salut de tots i totes. — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 27, 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en cinco actos de campaña: la apertura este jueves en Barcelona; otro acto este sábado en Tarragona; otro el sábado 6 de febrero también en Tarragona por la mañana y en Lleida por la tarde; el domingo 7 de febrero estará en Girona, y el cierre de campaña en la sede del PSC en Barcelona.

Cs

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha asegurado este miércoles que la campaña del partido naranja para las elecciones del 14F será "100% digital" y recomienda a la ciudadanía que no se desplace a otros municipios para acudir a mítines de otras formaciones, con el objetivo de preservar la salud pública.

En rueda de prensa telemática tras una visita a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Carrizosa ha afirmado que Cs hará todos sus actos de campaña por 'streaming' a través de sus redes sociales y los medios de comunicación: "Me parece que la salud pública se preserva mucho mejor si no hacemos mítinesmultitudinarios en esta campaña".

"Recomendaría incluso que si alguien quiere ir a otro mitin de otro partido, que no lo haga fuera de su municipio, y esta recomendación será la que nosotros haremos en la próxima mesa de partidos", ha añadido.

Por otra parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, acompañará a Carrizosa en gran parte de la campaña "excepto algunos días que tenga pleno del Congreso de los Diputados".

En Comú Podem

La candidata de En Comú Podem a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha anunciado hoy en su cuenta de Twitter que los actos de campaña de su partido serán "100% online, sin público presencial" y que a ellos sólo acudirán los ponentes y los candidatos.

Por su parte, el número dos de los comuns a las elecciones catalanas, Joan Carles Gallego, ha asegurado que su formación pedirá al resto de partidos políticos este jueves, en la reunión de la mesa de partidos, que renuncien a hacer mítines presenciales en la campaña electoral: "No tiene sentido".

Des d’@EnComu_Podem fa dies que hem preparat una campanya segura, pensant en la situació sanitària.



Els nostres actes seran 100% on-line. Sense públic presencial. Ens podreu seguir des de casa. Només hi serem els i les ponents i la candidatura. Cuideu-vos 😷 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) January 27, 2021

CUP

La CUP ha propuesto este miércoles una campaña electoral para los comicios del 14 de febrero en la que reduce "al mínimo" los actos presenciales para ajustarse así a las restricciones y medidas de seguridad y prevención sanitarias ante la pandemia del Covid-19.

En el acto de presentación, la jefa de campaña de la CUP, Maria Rovira, ha explicado que la formación plantea una campaña de acuerdo con la situación derivada de la pandemia, con la que se ha "priorizado la salud y se han sustituido la mayoría de actos públicos por actos telemáticos".

Así, la CUP ha habilitado un espacio que servirá de "plató" desde el que se retransmitirán los actos políticos y ruedas de prensa -que también se podrán seguir de manera telemática a través de Youtube-, por lo que no se harán actos desde la sede en Barcelona, como es habitual.

Sin embargo, Rovira ha defendido que también es importante garantizar el derecho a la participación política, por lo que "en la medida de lo posible, se harán actos en varios municipios", siempre cumpliendo las medidas y protocolos establecidos por el Procicat.

PP

Por último, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha pedido la dimisión de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y la ha acusado de no "haberse leído los protocolos aprobados por los partidos para celebrar estas elecciones", ya que afirma que en ellos se excluía expresamente la posibilidad de saltarse el confinamiento domiciliario para hacer cualquier tipo de acto político.

Respecto al tipo de eventos que el PP celebrará para sus seguidores, el partido se limita por el momento a señalar que cumplirán todos los protocolos sanitarios, pero se desconoce si apostarán por grandes formatos o alternativas de menos asistentes debido a la pandemia

El presidente del PP, Pablo Casado, se va a volcar en la campaña del 14 de febrero y acudirá a Cataluña uno de cada dos días, en total siete visitas que siguen a las quince que ha hecho durante la precampaña, según han indicado a Efe fuentes del PP.