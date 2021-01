Iris van Herpen apuesta por la sostenibilidad en la alta costura durante la semana de la moda de París

Iris van Herpen ha sorprendido, una vez más, en la Semana de la Moda de París, cuya propuesta no ha dejado a nadie indiferente, ya sea por los diseños únicos y psicodélicos o por la campaña detrás de esta colección.

La diseñadora holandesa es conocida por sus exclusivos y futuristas vestidos hechos a mano con la introducción de piezas únicas hechas con impresión 3D, demostrando que la moda y la tecnología pueden ir de la mano.

En esta colección, llamada roots of rebirth(raíces del renacimiento), van Herpen demuestra que la alta costura y la sostenibilidad no son incompatibles, sino que una necesita a la otra.

Para el muestrario, la modista colaboró con la organización Parley for the Oceans para incluir la tela Ocean Plastic, hecha a partir de desechos marinos reciclados manteniendo la calidad de alta costura. “Ahora estamos en un momento en el que la calidad (entre una seda orgánica y un poliéster reciclado) es completamente igual…. Realmente es una cuestión de elección, no hay muchas razones para dejar de utilizar materiales sostenibles, aparte de cambiar tu forma de pensar", comenta la diseñadora.

Van Herpen utilizó para inspirarse el libro Entangled Life, de Merlin Sheldrake, en el que explica cómo los hongos sostienen la vida en la Tierra, sacando las ideas para hacer plisados, formas parecidas a las branquias de los hongos. El micelio, la parte ramificada del hongo en forma de encaje, influyó tanto en las siluetas como en los adornos.

La diseñadora se ha esforzado mucho en alinear la moda con la ciencia y la naturaleza con la tecnología, ofreciendo resultados siempre notables, pero esta colección marca un punto de inflexión.

Van Herpen ha dado un paso más allá revelando otro aspecto de su talento diseñando piezas perfectas que parecen estar sincronizadas con los cuerpos de los modelos, creando verdaderas obras de arte integradas en la alta costura.

En esta colección resaltan las formas orgánicas y sinuosas teñidas de colores joya en tonos rubí, oro, zafiro, aguamarina, perla o amatista.