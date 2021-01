Ford Almussafes acorda amb UGT un nou ERTO de 14 dies complets per a les plantes de Vehicles i de 9 en Motors

A més, 600 persones es veuran afectades de forma rotativa la resta de dies que sí siguen laborals en els mesos febrer i març, ja que es pararia el Sistema A de producció i únicament es treballaria en el torn de matí, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

En concret, la marca de l'oval ha plantejat com a dates per a l'ERTO en la planta vehicles al febrer els dies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 i 22, al març els dies 1, 8, 18, 22 i 26, i a l'abril el dia 1, amb el que es preveu una reducció la fabricació diària de 1.600 a 1.300 vehicles/dia, açò és, uns 13.500 cotxes. Per a motors els dies d'ERTO serien al març els dies 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 i conclouria l'1 d'abril.

Segons els sindicats, l'empresa ha explicat que sol·licita aquesta segona pròrroga de l'ERTO davant el tancament de concessionaris a Europa a causa de la crisi derivada de la Covid i a la caiguda de les vendes, al que se suma el problema de subministrament de components, en concret del microxip procedent de la Xina que està afectant diverses marques de vehicles.

El volum de treballadors afectats en la planta de Vehicles serà de 5.069 en parades totals i de 600 empleats en les parades parcials de rotació. En Motors el volum de treballadors afectats serà de 900 en les parades totals. El total d'afectats entre vehicles i motors serà de 6.169.

Donada la "complexitat" de la situació, UGT, el sindicat majoritari en el comité d'empresa, ha arribat a un acord amb l'empresa, ja que segons el seu portaveu, Carlos Faubel, "l'important són els complements de protecció en salaris i condicions laborals", que es mantenen com en els anteriors ERTO.

Amb aquest acord, queda invalidat el pacte que en el seu moment van subscriure i que contemplava sis dissabtes de treball obligatori per torn en la planta de Motors per a compensar l'aturada de 6 dies que està previst del 25 de març a l'1 d'abril d'enguany, mentre s'adequen les línies a la producció del nou motor GDI, ha explicat Faubel a Europa Press.

UN PLA DE FUTUR

Des de CCOO, el seu portaveu, Jose Arocas, ha lamentat que venen des de novembre del 2018 arrossegant expedients, per la qual cosa exigeix que "es pose damunt la taula un pla de futur que garantisca càrrega de treball, estabilitat a la plantilla i que garantisca futur per a aquesta factoria". Però ja que l'empresa no ho fa, Arocas ha explicat a Europa Press que "CCOO no va a donar un xec en blanc ni firmar acords a canvi de res".

En la mateixa línia, el portaveu d'STM, Paco González, ha insistit que "per responsabilitat amb la plantilla a la qual representem, no podem firmar l'ERTO en aquestes condicions. Si la situació és complicada per al món empresarial, encara ho és més per a les treballadores i treballadors, que acumulen perdudes salarials importantíssimes, durant quasi un any, a pesar que les seues despeses segueixen sent les mateixes", ha argumentat.

Per al sindicat "és imprescindible que la Direcció tinga un gest amb aquesta plantilla que tant li ha donat i li està donant. "L'empresa ha d'incrementar el complement per damunt del 80%, com sí fan diverses empreses del sector i, en cas d'acomiadament, ha d'abonar les prestacions per atur ja consumides", ha subratllat.