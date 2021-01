Mobilitat projecta dos quilòmetres del segon anell ciclista en Campanar

L'Ajuntament de València aprovarà, entre aquesta setmana i la pròxima, dos projectes de carril bici sorgits en les passades edicions dels pressupostos participatius Decidim VLC, tots dos en el districte de Campanar, i que tenen com a nexe comú l'eix de l'avinguda General Avilés. Tots dos sumen dos quilòmetres del futur segon anell ciclista i suposaran un redisseny viari per a reforçar la mobilitat per als vianants.

El primer d'ells comprén el tram de carril bici de General Avilés que connectarà Pío Baroja i Maestro Rodrigo. Es tracta de 690 metres de connexió ciclista bidireccional, segregada sobre calçada –exceptuant les necessàries connexions amb els carrils bicis existents en vorera- i de 2,30 metres d'amplària mitjana.

El projecte, apunten des de Mobilitat Sostenible, contempla diverses millores per a la mobilitat dels vianants. D'una banda, ampliant els espais per als vianants, especialment en la intersecció entre General Avilés i el carrer Terrateig, per passar el carril bici de vorera a calçada en aquest punt i alinear el pas de vianants reduint la longitud de l'encreuament.

A més, es projecta eliminar la semaforització en l'accés i eixida del carrer Terrateig donant prioritat amb això al vianant; i en aquesta mateixa línia, es preveu la reubicació del pas de vianants de General Avilés al costat de la rotonda de l'avinguda Pío Baroja acostant-lo al nou encreuament ciclista i millorant el recorregut i l'accessibilitat per als vianants.

El segon projecte, que té prevista la seua aprovació la setmana que ve en Junta de Govern Local, a més de completar el tram de General Avilés entre Mestre Rodrigo i Pius XII, inclourà en el seu àmbit d'actuació en l'avinguda Corts Valencianes des del carrer La Safor fins a General Avilés. En aquesta avinguda es concentraran en aquest cas les millores per als vianants, ja que es recupera la zona per als vianants en la mitjana de l'avinguda Corts Valencianes en baixar a calçada el tram de carril bici entre els carrers La Safor i l'Alacantí.

Al seu torn, el projecte també realinea i amplia l'amplària dels passos de vianants i de les voreres en la intersecció entre l'avinguda General Avilés i el carrer Aparicio Albiñana; augmenta la zona per als vianants en la vorera sud-oest de la intersecció entre les avingudes General Avilés i Pius XII; redueix la longitud d'encreuament en el pas de vianants semaforitzat al costat del carrer La Safor i es baixen a calçada contenidors de residus i aparcabicis.

La longitud d'aquesta actuació serà de 1.399 metres d'eix ciclista, també segregat sobre calçada, exceptuant les connexions amb els carrils bici existents en vorera al carrer La Safor, mitjana de l'avinguda Corts Valencianes i carrils bici en la intersecció de les avingudes Corts Valencianes-General Avilés-Pius XII. Un eix ciclista bidireccional en la seua majoria (en la mitjana del carrer Port Santa Maria serà unidireccional) i de 2.30 metres d'amplària mitjana també.

Grezzi: "Corregim una planificació viària obsoleta"

"El recorregut que completaran aquests dos projectes, emanats dels processos de Decidim València, supera els dos quilòmetres de nou itinerari segur per a les persones que trien per als seus desplaçaments la bicicleta o els vehicles de mobilitat personal", apunta el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

"Però no són només això", continua, "perquè des de Mobilitat Sostenible hem aprofitat eixos dos quilòmetres d'actuació per a tractar de corregir una planificació viària obsoleta malgrat els seus pocs anys de vida, perquè sobredimensionava l'espai per als cotxes, subordinant i fins i tot castigant la mobilitat per als vianants. Aquesta actuació, d'alguna manera, corregeix part d'eixos errors del passat".

Pressupost i terminis

Una vegada aprovats els projectes, el següent pas és que isquen a licitació, determinant-se en el moment de l'adjudicació l'import de l'obra. Els projectes eixiran a licitació amb un preu base de 206.477,44 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució estimat de tres mesos, en el cas del primer; i un preu base de licitació de 422.351,71 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució estimat de quatre mesos per al segon.