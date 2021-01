Cvirus.- Educació actualitzarà el protocol per a agilitzar la cobertura de baixes en els centres per Covid

Així ho ha destacat, en declaracions a Europa Press, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, en ser preguntat per l'actual situació d'augment de baixes en personal educatiu a causa de l'increment general de contagis i a la saturació d'alguns departaments de salut.

Quan a un treballador se li diu que ha d'estar de baixa, aquest el comunica al centre i, una vegada està el paper firmat pel facultatiu -la qual cosa no succeeix sempre de manera immediata-, l'equip directiu introdueix les dades en el programa Ítaca amb el nom de l'empleat i el del metge, així com el seu nombre de col·legiat. És en eixe moment quan l'administració pot tramitar la cobertura de la vacant.

Per a evitar eixe desfasament i que els alumnes no es queden sense professor, Educació està analitzant ja amb diversos departaments i institucions (Sanitat, Seguretat Social, Muface, etc.) la possibilitat que, "encara que no estiga físicament la baixa mèdica, hi haja un procediment per a cobrir aquelles provisionals per Covid", és a dir. Des de la Conselleria confien que l'aplicació d'aquesta actualització puga dur-se a terme "en qüestió de dies".

Sobre l'expansió de la pandèmia, Soler ha constatat que l'anomenat 'efecte Nadal' també s'està deixant notar en els centres, encara que ha recalcat que en un percentatge inferior al d'altres llocs de trobada social.

"Mentre se seguisquen incrementant les dades en el conjunt de la societat, ho faran també en els centres educatius, però cal veure com es produeix eixe augment i és que afecta un percentatge, important per descomptat, però xicotet".

En aquest sentit, ha emfatitzat que la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana el 15 de gener -coincidint amb les primeres dades d'afecció que va oferir Educació després de la tornada de les vacances- era de 760 per 100.000 habitants, mentre que el dia 22 -que es correspon amb l'actualització del 25 de gener- arribava ja a 1.245 per 100.000.

ESPAIS "DE DETECCIÓ"

"No hi ha risc zero en cap lloc, però el nombre de casos en els centres educatius és inferior al d'altres llocs de trobades social", ha reiterat Soler, que ha agregat que els col·legis, a més, "no només no són espais d'expansió del virus, sinó de detecció".

En aquest punt, ha aclarit que els 5.777 contagis en alumnes (0,7% del total) i 1.206 en professors (1,5%) no s'han produït dins dels centres. Ha posat com a exemple el cas d'un institut de Secundària on hi ha cinc docents contagiats, tres dels quals anaven al treball junts amb cotxe, amb el que el risc de transmissió era alt independentment de la destinació.

En aquesta mateixa línia, el secretari autonòmic ha precisat que les dades globals del primer quadrimestre reflecteixen que el 89% dels casos en estudiants s'havien produït fora del centre i l'11% dins.

Respecte a si es poden prendre noves mesures, ha recordat que els qui adopten les decisions, si són de caràcter general, són la Generalitat el Govern d'Espanya, i els departaments de salut quan es tracta de mesures puntuals per confinaments de grups, per exemple.

En tot cas, ha ressaltat les successives reunions que mantenen els representants de la Conselleria amb integrants de la comunitat educativa i responsables sanitaris per a "anar analitzant les dades" del comportament de la pandèmia.