PSOE afirma que el "descontrol" de la vacunación conlleva "que no se pueda inmunizar a los sanitarios de primera línea"

"Si el Gobierno regional no se hubiera saltado a su antojo el protocolo de vacunación, ahora no estaríamos en esta situación de caos y no faltarían vacunas para culminar la primera fase del proceso", ha señalado.

En este sentido, Lucas ha calificado de "vergonzoso" que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "pida actuar el contra de lo aprobado por el Consejo Interterritorial con el orden de vacunación después de demostrar una incapacidad absoluta para gestionar todo el proceso".

Además, ha recordado al presidente regional que "el suministro de las vacunas es un asunto europeo, no del Gobierno de España", lo que, a su juicio, demuestra que "a López Miras solo le importa hacer oposición y confrontar con el Ejecutivo central, y no salud de la ciudadanía de la Región de Murcia".

Por último, el vicesecretario general del PSRM ha asegurado que la lista del Ayuntamiento de Murcia "es una muestra más del descontrol en el proceso de vacunación en la Región".