Coronavirus.- Sancionats 15 joves en la Malva-rosa per beure alcohol i jugar al voleibol de platja

La Policia Nacional va alçar 15 actes en la platja de la Malva-rosa de València aquest dimarts per incomplir les mesures sanitàries: set per consumir begudes alcohòliques i huit per jugar al voleibol de platja sense mantindre la distància ni respectar la limitació de dos persones no convivents.