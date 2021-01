Queipo (PP) confía en que el retraso en las obras de soterramiento de Langreo "no esconda intereses electoralistas"

Así, ha señalado a través de nota de prensa que las fechas previstas para la finalización del proyecto se sitúan, "tras esta nueva demora", entorno a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Esperamos que no sea un juego táctico del PSOE para hacer encajar su inauguración con el periodo electoral", ha indicado.

Queipo se ha pronunciado así tras mantener una reunión con la Plataforma por el Soterramiento de las vías de Feve en Langreo, a la que también han asistido la portavoz municipal del PP en Langreo, María Antonia García; el presidente del PP langreano, Rafael Alonso y el coordinador comarcal de los populares, José Manuel Pimentao.

El 'popular' ha recordado que se trata de un proyecto del que se habló por primera vez en 2002 al incluirse en la firma del convenio marco de los Fondos Mineros durante el Gobierno de José María Aznar. Es decir, casi veinte años de retraso, en una obra cuya presupuesto, que se estima en más de 120 millones "se ha disparado ya de tal manera que el coste del kilómetro es ya superior al del kilómetro de la Variante de Pajares".

La necesidad ahora de que se firme un nuevo convenio por las modificaciones incorporadas por el Ministerio de Hacienda retrasan nuevamente el plazo de finalización de la misma a como mínimo 2022. "Queremos conocer el impacto en la programación de esta nueva demora y donde se va a situar la finalización de la obra", ha insistido Queipo, quien recordó que el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, adelantó que en el pasado mes de septiembre se firmaría el nuevo convenio.

"Si yo fuese el consejero de Infraestructuras pediría el cese de García porque no se puede jugar con la esperanza de la gente haciendo anuncios que no se pueden cumplir, o lo que es más reprochable, haciéndolos a sabiendas de que no se van a cumplir", ha señalado.