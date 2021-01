Consulta sobre el hotel del puerto, zona azul y ayudas para sectores afectados por COVID, a debate en pleno

Así, el PP lleva como moción urgente la relativa a la implantación del SARE en la ciudad, aunque no será la única ya que el PSOE también lleva sobre este asunto.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que, en concreto, en la moción del PP se pide "condenar los insultos, amenazas y actos incívicos de los que están siendo víctimas los empleados de Smassa, más concretamente el personal de SARE, y los actos de vandalismo que ha sufrido el mobiliario urbano destinado a la prestación del servicio".

También el PP propone condenar "las campañas de desinformación, acoso y hostigamiento, que se escapan del ámbito de la legítima crítica política y suponen un irresponsable llamamiento a la movilización que trae como consecuencia inseguridad de los trabajadores y daños en bienes municipales".

De la Torre ha insistido, además, en el compromiso de que el sistema instalado en la zona de Echeverría y Huelin "permanezca a modo de pruebas y su continuidad quede supeditada a los resultados y evaluación de dicho sistema".

"Nosotros queremos con esta moción dejar claro que la puesta en marcha de este servicio de aparcamiento regulado se hace en cumplimiento de los compromisos", aludiendo al consenso vecinal -y en el caso de no existir, ponerlo a prueba para que, transcurrido el tiempo suficiente, ver cómo funciona-; y también a la petición de comerciantes de la zona. "Donde se pone es para hacer compatible la rotación de clientes de establecimientos y el derecho a aparcar de residentes, con una tarifa baja", ha abundado.

También De la Torre ha dicho que el sistema de la zona azul viene del "año 80, gobernaba el PSOE y era un sistema menos perfecto que ahora", y "es curioso como el PSOE, que impulsó la puesta en marcha, ahora que está más perfeccionado y es más útil, se ponga en contra".

"Poner a prueba es lo más democrático que hay", ha dicho, añadiendo que "tratamos de hacer reflexionar a los grupos que están detrás de la protesta vecinal, o si me permiten, delante", criticando que "se empeñen en imponer" su posición, incluso "habiendo visto que se han equivocado en los planteamientos que han tenido en otras distintas zonas de Málaga", y "sin que la gente pueda opinar conociendo cómo funciona".

PROYECTO DEL HOTEL DEL PUERTO

Por su parte, los grupos de PSOE y Adelante Málaga defenderán una moción conjunta para llevar a cabo una consulta ciudadana sobre la idoneidad, o no, de construir el hotel del puerto en el dique de levante, en el Puerto de la ciudad.

El alcalde, por su parte, ya se ha mostrado en contra de esta consulta, advirtiendo de que el hecho de aprobar la propuesta, "dicho con todo el respeto a los malagueños, daría imagen de inseguridad", por lo que ha vuelto a defender que el proyecto, que tiene que culminar su proceso, tiene "más ventajas que inconvenientes" y "hay razones sobradas para entender que es algo positivo para la ciudad".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Perez, ha dicho que la consulta ciudadana "es un instrumento para conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés público, de relevancia general y de carácter local que sean de competencia municipal" y ha pedido al alcalde que tenga la "mente abierta y escuche".

Ha asegurado que "queremos saber cuál es el pronunciamiento de los malagueños, si están a favor o en contra; nosotros no tenemos ningún sesgo": "Esto no es un proyecto que sea rechazado por la izquierda o aprobado por la derecha; no es con sesgo ideológico, porque hay personas progresistas que están a favor y en contra de la torre, y entre los conservadores también tiene detractores y personas a favor".

Por último ha dicho que lo que quiere el PSOE es que el proyecto "se reconciliara con la ciudadanía" y ha señalado que "no nos cerramos a nada y nuestra posición va a ser madurada, sobre todo democráticamente", insistiendo en la consulta.

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha insistido en realizar la consulta ciudadana para que "los malagueños podamos decidir sobre un proyecto de una gran entidad en un lugar muy céntrico de la ciudad y una actuación que, de llevarse a cabo, sería irreversible, al menos, para varias generaciones".

"Todo ello son razones para que la ciudadanía pueda decidir si quiere que se haga este edificio y, además, porque creemos que desde el nacimiento de este proyecto no ha estado exento de un gran polémica. Las posiciones sobre el proyecto son transversales", ha sostenido.

"¿Es que no tienen los malagueños derecho a decidir sobre lo que ocurre en el Dique de Levante?, se ha preguntado, añadiendo que el "derecho a opinar y decidir es lo que defendemos en la moción".

Al respecto, De la Torre ha recordado que este proyecto lo llevaban en el programa electoral y ha incidido, además, en que en 2007, el que fuera presidente del Puerto, Enrique Linde, planteó la idea. Es más, ha dicho que antes del proyecto de hotel se estudió poner ahí en "esa parcela singular" el futuro auditorio pero no cabía.

De la Torre ve el proyecto del hotel de lujo en el puerto "útil" para la ciudad, añadiendo que tener un "hotel de gran lujo te da un toque y una imagen de ciudad que apuesta por un turismo de la máxima calidad y categoría posible".

De igual modo, ha dicho que en esta moción lo que hay es "un cambio de postura del PSOE" recordando que el proceso del proyecto ha sido participativo y en el pleno se ha debatido el mismo, donde, además, Pérez ha "apoyado de manera decidida, sólida, sin duda ninguna, comprometida" este proyecto, frente a posiciones de IU.

"Nosotros hemos mantenido una línea coherente", ha dicho De la Torre, añadiendo que es "bueno dar imagen de estabilidad institucional y jurídica en los planteamientos y no crear imagen de inseguridad jurídica para procesos tan importantes como son los de inversión".

Por último, ha dejado claro que "estamos atentos a la opinión de la gente", y se ha mostrado dispuesto a "explicar el proyecto", que, ha insistido, "tiene más ventajas que inconvenientes".

AYUDAS

Por otro lado, la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha explicado la moción urgente de la formación naranja en la que propone medidas de ayuda a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia por el coronavirus.

En concreto, entre otros, Cs insta al Gobierno a revisar al alza -en 90 millones de euros adicionales- la dotación económica destinada a la puesta en marcha y desarrollo de los planes integrales de empleo en la Comunidad, ajustando el reparto de fondos en proporción al número de desempleados de cada comunidad autónoma, al objeto de equipararnos a los montantes previstos para otras comunidades con tasas de desempleo similares a la nuestra, como Extremadura o Canarias.

Además, piden al Gobierno medidas destinadas a paliar la situación de crisis económica, creando un plan estatal de apoyo a pymes y autónomos paralelo y complementario al recientemente creado plan autonómico.

Por otro lado, también se debatirá a propuestas del PP pedir "un compromiso real" con los vecinos de Campanillas afectados por la tormenta Gloria hace un año; medidas de seguridad en los centros educativos (PSOE); y una moción relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, (Cs), además de la defensa de la sanidad y la creación de una empresa municipal de energía (Adelante Málaga).