Una espectadora de 'Espejo público' se ofrece a ayudar económicamente a una mujer de 77 años que van a desahuciar

Dolores, vecina del barrio madrileño de Carabanchel, tiene 77 años y está a punto de perder su casa y quedarse en la calle. La anciana lleva 42 años viviendo en el mismo piso y tendrá que abandonarlo por culpa de una deuda de 500 euros que acumuló hace varios años cuando atravesaba algunos problemas económicos.

Esta deuda corresponde a gastos de agua y comunidad a los cuales ya ha hecho frente. A pesar de ello, Dolores y su nieto, al que ha criado, tendrán que abandonar el que ha sido su hogar durante años. Gracias a la plataforma antidesahucios (La PAH) ambos han podido permanecer en su vivienda, aunque parece ser que por poco tiempo.

El programa Espejo público ha entrevistado este miércoles a la afectada para dar a conocer su historia e intentar conseguirle alguna ayuda. La llamada de auxilio de Dolores ha sido escuchada, pero no por la administración, sino por una voluntaria que se ha ofrecido a ayudarla económicamente.

Gloria, una espectadora del magazine matutino, ha tomado la iniciativa de ingresar cada mes un donativo en la cuenta corriente de Dolores para que pueda llegar a fin de mes más aliviada. "Estuve viendo el programa, vi la situación de ella y pensé que podía echarle una mano", ha declarado.

La buena voluntad de Gloria servirá para que Dolores pueda vivir en una situación menos precaria, pero con esta ayuda no se soluciona su problema habitacional. La entrevistada ha pedido en directo que la Comunidad de Madrid le ayude a encontrar un piso asequible.

La administración le ha ofrecido ir a una residencia de mayores y que su nieto se aloje en un albergue, algo que no acepta. "Con mis animalitos y todo no, tengo dos perritos y un gatito y yo no me voy si no me ayudan", ha comentado Dolores. Además, la afectada ha asegurado que su nieto sufre una depresión y que no quiere separarse de él: "Él conmigo y yo con él".