Cvirus.- Un total de 100 nous rastrejadors s'incorporen a la Fe per a reforçar la contenció de la pandèmia

Aquests tècnics documentalistes s'han incorporat a les tasques de rastreig per a ajudar a tallar les cadenes de transmissió del coronavirus estan rebent, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Amb aquest objectiu, han rebut formació de tècnics de Salut Pública sobre qüestions tècnic-científiques del virus SARS-CoV-2; ferramentes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut per a establir el rastreig de contactes i quarantenes; tècniques de seguiment i casos pràctics.

A més, els nous rastrejadors compten amb "els recursos tecnològics necessaris per a dur a terme el seu treball des de la Fe", ha assegurat la Conselleria. En concret, s'han habilitat per a ells en les sales de formació d'aquest hospital llocs informàtics dotats amb terminals telefònics. A més, s'ha resolt que desenvolupen el seu treball en dos torns diferenciats per a garantir que mantenen entre ells la distància mínima de dos metres

Aquests nous contractes se sumen als 1.837 professionals d'Atenció Primària i Salut Pública dedicats al rastreig de contactes i a 300 rastrejadors militars de l'Exèrcit de Terra que operen en el territori valencià.