Cvirus.- Augmenten fins a 133 els presos de Picassent amb prova positiva en Covid-19

Segons ha informat IIPP, la immensa majoria dels positius són asimptomàtics entre una població que se situa en 1.910 interns. Alguns casos presenten simptomatologia lleu i no hi ha cap ingressat en hospital. El nombre d'interns confinats en cel·la, com marca el protocol sanitari, és de 473.

Quant al nombre de treballadors, 16 funcionaris es troben amb una PCR positiva i sis estan en aïllament. Caldria sumar altres sis pertanyents al Centre d'Inserció Social. El nombre d'empleats en quarantena ascendeix a 27.

Davant aquesta situació, el centre, en coordinació amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, ha disposat noves mesures contra la Covid-19 que entren hui en vigor i tindran una vigència inicial de dos setmanes.

Entre elles, se suspenen totes les comunicacions, ordinàries i especials; així com totes les eixides de permís, programades i qualsevol altra eixida, salve per causes de força major, situació de necessitat, per raons judicials o sanitàries imprescindibles.

A més, se suspenen els tallers productius; i solament es permetrà l'accés al personal funcionari i laboral, i al personal extra penitenciari la tasca del qual siga indispensable.

Per a pal·liar aquesta restricció de les comunicacions i permisos de les persones que es troben a la presó, s'ampliarà el nombre de telefonades que tenen autoritzades els interns, especialment amb els seus advocats, i es potenciarà l'ús de videotelefonades.

Les mesures adoptades s'emmarquen en l'orde ministerial INT/407/2020 de 12 de maig, en la qual s'establia la possibilitat de revertir la tornada a la normalitat en l'àmbit d'Institucions Penitenciàries si la situació epidemiològica així ho aconsella.

En relació al Centre Penitenciari d'Alacant II (Villena), en el dia de hui hi ha 45 interns positius, 28 nous casos després de cerca activa. Tots asimptomàtics. El nombre d'interns confinats sanitàriament amb caràcter preventiu en cel·la són 140, i la xifra de funcionaris que es troba de baixa per ser positiu en Covid ascendeix a set.

EL VIRUS CIRCULA "SENSE CONTROL"

Des d'Acaip-Ugt han lamentat en un comunicat que en aquests moments el virus circula "sense control" pel centre penitenciari de Picassent, ja que "pràcticament en tots els mòduls s'han detectat casos positius o confirmats, i encara s'està pendent de la realització de proves a molts interns".

Al seu juí, "no es van adoptar mesures dràstiques i taxatives quan es va detectar el primer brot d'importància a principis de gener i per açò ara s'ha arribat a aquesta situació", ha advertit.

A més, el sindicat ha criticat que ara, amb els nous contagis, els treballadors que han estat en contacte directe amb els interns del mòdul "se'n van a veure atrapats en un limb administratiu per a veure qui els fa proves diagnòstiques". "És indignant que els treballadors públics hagen de buscar-se la vida literalment per a veure si estan contagiats o no per competències administratives, havent de sufragar ells mateixos en molts casos el cost de les proves diagnòstiques", han criticat.

Al seu entendre, deu ser la direcció del centre la que, aprofitant les bones relacions amb la Conselleria de Sanitat, gestione la realització de proves diagnòstiques a tots els treballadors que siguen contactes estrets laborals.

Acaip-Ugt havia sol·licitat el passat 8 de gener, després del primer brot greu en el centre, que es limitara tota l'activitat no essencial en el mateix. Posteriorment, diumenge passat es va tornar a incidir en açò davant la previsió que una mica d'aquesta magnitud podria ocórrer. No obstant açò, fins al matí de hui no s'ha adoptat eixa decisió. Així, ha lamentat que el tancament "arriba molt tard".