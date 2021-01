Coronavirus.- La Policia d'Alacant denuncia 16 persones per no complir les mesures i intervé en una festa

En concret, dos actes a persones per incomplir el toc de queda i 14 per no portar la mascaretaa obligatòria, la qual cosa suposa sancions de 100 euros. També va acudir sobre les 23.15 hores al carrer Garbinet per a atendre una denúncia d'una festa en una vivenda particular l'amo de la qual va ser sancionat, informa la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Paral·lelament, els agents van tornar a reposar els tancaments de 19 parcs, jocs infantils i aparells biosaludables d'Alacant que es trobaven oberts després que els ciutadans trencaren les cintes policials.