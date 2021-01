El comité órganizador del XV Congreso del PP de Valladolid sólo tiene constancia del interés de Íscar por concurrir

"No nos compete a nosotros como comité organizador entrar en este tipo de valoraciones. Sólo tenemos constancia del interés de un afiliado por presentarse, y hsta que se presenten los avales aquí no tenemos ningún tipo de constancia", respondido Nieto a preguntas respecto del interés por sumarse a la carrera electoral anunciado por el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, en el caso de que Íscar no elabore una lista de consenso, tal y como publica Diario de Valladolid El Mundo en una información recogida por Europa Press.

El a su vez concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y presidente provincial de Nuevas Generaciones ha comparecido este miércoles para desgranar los detalles de dicha cita congresual y las fechas y trámites previos para registrarse como elector, compromisario y precandidato, y todo ello en un periodo que ya se inició este martes, 26 de enero, y que culminará el 6 de marzo con la celebración de la cumbre propiamente dicha y para la que aún no hay un escenario designado.

Tampoco está cerrado aún el sistema de votación utilizado, aunque Nieto explica que será fundamentalmente telemático y, en función de la evolución de la pandemia, se valorará una fórmula mixta al objeto de lograr la máxima descentralización del proceso y para que pueda sumarse al mismo el mayor número de compromisarios.

"Hay que tener en cuenta que hay un gran número de compromisarios en el medio rural y tenemos que ser capaces de garantizar que todo el mundo pueda participar con plenas garantías", declara el presidente.

Lo que sí ha dejado muy claro Nieto, como así ha reiterado varias veces, es que para poder inscribirse y participar en cualquiera de las distintas modalidades será preciso, "como requisito indispensable", estar al corriente en el pago de las cuotas, incluso los miembros natos que forman parte de la junta directiva, "desde el último congreso provincial o desde el momento de la afiliación, siempre que haya sido después del mismo".

La Comisión Organizadora será la que, con el fin de garantizar que todo el mundo pueda participar en el proceso y según establece el propio reglamento, informará directamente a cada inscrito indicándole la cuantía que tiene pendiente y abriendo un plazo de 48 horas para que pueda ponerse al corriente de pago.

Los candidatos podrán presentar su candidatura a la Presidencia hasta el miércoles 3 de febrero y los afiliados tienen de plazo hasta el día 9 para inscribirse en la votación y para presentar su candidatura a compromisario.

En cuanto a los candidatos a precandidato, éstos deberán presentar un mínimo de 75 avales y los titulares de dichos avales también deberán estar al corriente de sus cuotas, si bien la proclamación definitiva no se realizará hasta el 5 de febrero.

"Una vez comprobada la validez de todos los avales se procederá a proclamar a los precandidatos definitivos a concurrir a la Presidencia del Partido Popular de Valladolid y la Comisión Organizadora resolverá todos aquellos recursos que pudiesen plantearse", ha aclarado su presidente.

CAMPAÑA ELECTORAL DESDE EL 7 DE FEBRERO

La campaña electoral de los candidatos a presidente comenzará el domingo 7 de febrero y se extenderá hasta el jueves día 11.

La Comisión Organizadora pondrá a disposición de todos los candidatos los medios necesarios para su campaña electoral y todo el proceso restante. A este fin, podrán disponer de un despacho en la sede, con las correspondientes medidas higiénicas y de seguridad, y tendrán acceso a línea de teléfono, wifi, ordenador e impresora, así como al material de papelería correspondiente. También tienen derecho a uno o varios envíos postales a todos los afiliados, así como envíos a través de correo electrónico.

La proclamación de inscritos y candidatos a compromisarios tendrá lugar el 10 de febrero y dos días después, el sábado 13, se celebrarán las elecciones a compromisarios y a presidente. La proclamación definitiva de precandidatos y de compromisarios electos será el lunes 15 de febrero, fecha límite también para que la Comisión Organizadora resuelva los recursos.

La fecha clave de todo este proceso es el sábado 6 de marzo, día en que se celebrará el 15 Congreso Provincial del Partido Popular de Valladolid.

En cuanto al escenario para la cumbre, Nieto ha explicado que, por lo visto en otros congresos provinciales, se está barajando la posibilidad de que se haga en la sede regional del Partido Popular para garantizar un mayor aforo y el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.

COMUNICACIONES, NO PONENCIAS

El presidente de la Comisión Organizadora ha explicado que la realización de un congreso con carácter extraordinario ha sido una decisión de la dirección del partido. "Todos los congresos se están realizando con carácter extraordinario y, por tanto, nosotros solo seguimos directrices", ha matizado.

El cambio más destacable respecto a la organización de un congreso ordinario, además de la reducción de los plazos, es la sustitución de ponencias por comunicaciones, como se está haciendo en otros congresos provinciales del resto del territorio.

Las comunicaciones versarán sobre economía y tendrán otra parte social. Estarán coordinadas por Víctor Alonso Monge y Raquel Alonso Hernández, respectivamente, y las mismas marcarán las líneas estratégicas del Partido Popular de Valladolid.