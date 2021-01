Tudanca cree que si hay más medidas demostrará que la Junta "podía haber hecho más" y no sólo la confrontación

Tudanca ha reprochado la "dramática falta de efectividad" de un "conflicto innecesario" por parte de la Junta para "tapar su incompetencia" a lo que ha añadido las consecuencias de las dos últimas semanas "de inacción" que han derivado en un aumento de los contagios que han situado a Castilla y León como la comunidad autónoma con los peores datos en la tercera ola tanto en incidencia acumulada a los 14 días, "demoledora y terrible", como a los 7 donde "la cosa empeora".

Según ha relatado, del 28 de diciembre al 13 de enero la incidencia acumulada en la Comunidad se multiplicó por cinco ante lo que la Junta "no hizo nada" a sabiendas, ha asegurado, de que la sanidad se iba a volver a colapsar.

El también secretario regional del PSOE ha reprochado la "autocomplacencia" de los integrantes de la Junta de Castilla y León a los que ha acusado de estar ejerciendo de "analistas de datos" que no gobiernan a través de "comparecencias maratonianas" en las que no se adoptan medidas. "No hacen más que darse palmaditas en la espalda y seguir diciendo que son los mejores, más rápidos y más eficaces y alentar conflictos políticos sin ningún pudor, ni vergüenza”, ha añadido.

Tudanca ha lamentado que el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, criticase en su día las consecuencias de la inacción del ya exministro de Sanidad, Salvador Illa, para advertir de que la inacción ha sido la de presidente de la Junta al que ha vuelto a acusar de no haber adoptado medidas efectivas y sustentadas en criterios objetivos y sanitarios.

"Prefirió buscar el conflicto a protegernos (...) no lo hizo por interés político", ha sentenciado Tudanca que ha garantizado el apoyo del PSOE a nuevas medidas de la Junta si vuelve a la senda de la moderación y del acuerdo para añadir que no lo cree. "Lamentablemente están en otras cosas", ha afeado el socialista que ha vuelto a acusar a la Junta de limitarse a lo fácil, restricciones y prohibiciones, pero son tomar decisiones efectivas, como la puesta en marcha de ayudas directas o reforzar la sanidad, lo que habría evitado que Segovia y Soria vuelvan a estar "igual o peor que en marzo".

"No tienen justificación", se ha reafirmado el socialista.