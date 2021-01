El 'streamer' Ninja dice que no es "su trabajo educar a los niños en racismo", sino que es tarea de los padres

Al igual que cualquier rostro del cine o la televisión, los youtubers o streamers acumulan una gran cantidad de fans que los idolatran y siguen en cualquier acción que hagan. Un poco por ese motivo, se puede decir que todas estas personalidades son también influencers. Por ello, muchos son los que cuidan lo que dicen o hacen porque son personajes públicos.

Tyler Blevins, más conocido como el streamer Ninja, considerado el mejor jugador de Fortnite del mundo, ha asegurado sobre este tema que hay actitudes peligrosas en internet como la cantidad de comentarios machistas y racistas que se escriban. Aun así, considera que no es su trabajo educar a sus suscriptores en estos temas, pues se puede volver en su contra.

"La gente está detrás de una pantalla. Dicen lo que quieren y se salen con la suya, son completamente anónimos", opinó en una entrevista con The New York Times. "Su información y sus datos deben seguir siendo privados, pero es una mierda que haya niños que puedan decir cosas racistas o ser increíblemente agresivos y amenazantes con las mujeres en internet y no tenga repercusión".

Por ello, el streamer preferiría que la ley permitiera detectarlos para que las autoridades hablaran con sus padres: "Todo se reduce a cómo te crían tus padres. ¿Quieres saber quién es tu hijo? Escúchalo cuando está jugando a videojuegos y crea que no estás viéndole. ¿Cómo sabe un niño blanco que tiene privilegios de blanco si sus padres nunca se lo enseñan o hablan de racismo?".

"¿Qué pasaría si estuviera en mi stream? ¿Es mi trabajo tener esta conversación con este niño? No, porque lo primero que se me pasa por la cabeza es: 'Este chico está haciendo esto a propósito para trolearme'", explicó. "Si alguien dice un insulto racista en el stream de otra persona, puede hacer que ese streamer sea baneado".

En ese sentido, justificó la entrevista que hizo en 2018 en la que declaró que no jugaría con mujeres: "Esto va en la línea de lo que decía sobre vigilar lo que se dice a las mujeres que juegan a videojuegos. En el momento en el que aparece la voz de una chica, los chicos empiezan: '¡Santo Dios! ¡Una chica está jugando a un videojuego!'".

Tampoco quiere fomentar el fenómeno, que sucede también con los actores, de que cuando juegue con una mujer empiecen a rumorear que están juntos. Aun así, Ninja, cuya esposa es la streamer Jessica Goch, matiene que "no hay que pasar mucho tiempo a solas con una mujer, en general, si eres un hombre casado": "Si empiezo a jugar con una mujer que nadie conoce, la gente va a empezar a hablar. Así que si voy a jugar con mujeres, lo hago con un grupo grande para que no haya esa interacción de uno a uno".