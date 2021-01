Cantabria vacunará a 7.000 personas con la segunda dosis entre esta semana y la próxima

Rodríguez ha señalado que si Cantabria dispusiera de mayor número de vacunas podría abordar nuevos colectivos de vacunación, pero "no es el caso" puesto que hay llegado a la comunidad 7.000 vacunas, "que es lo justo" para poder inocular la segunda dosis.

"Esta semana y la semana que viene las dedicaremos exclusivamente a ello", ha indicado a preguntas de la prensa en la rueda de prensa que semanalmente ofrece junto con el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, para informar de la evolución epidemiológica en Cantabria.

VACUNAS SOBRANTES

Preguntado por la administración de las vacunas sobrantes de los viales, el consejero ha subrayado que el protocolo de vacunación es "claro" y "público", apuntando que "lo que hay que hacer es aplicar el sentido común y si hay sobrantes, repasar el protocolo", que establece la vacunación en primer lugar de las personas que están en residencias.

"Por lo tanto, si me ha sobrado vacuna y me da tiempo a ir a una residencia donde todavía queda algún residente o profesional por vacunar, esa es la primera opción", ha señalado.

El consejero ha recordado que, tras los residentes, el protocolo establece la vacunación de los profesionales sociosanitarios, seguidos de los grandes dependientes. "Y si no tengo ninguna de esas opciones por la rapidez, antes de tirar la dosis, por la escasez que tenemos, lógicamente, a cualquier persona", ha declarado.

En este sentido, ha dicho que supone que "algún caso habrá sido así". "Cuando no ha dado tiempo a repasar el protocolo se habrá acudido a lo que los coordinadores de los centros de salud, si ha sido de ese ámbito, hayan considerado que era lo más adecuado".

Preguntado específicamente si ha habido casos en Cantabria en los que se ha "saltado" el protocolo, el titular de Sanidad ha dicho que hasta el momento se ha vacunado a 23.000 personas en la región "y yo no puedo ser consciente de cada una de ellas".

Al respecto, ha afirmado que si alguien se ha saltado el protocolo, "habrá que tomar las medidas correspondientes", si bien, acto seguido, ha matizado que él no es partidario de no dar a estas personas la segunda dosis porque sino "hubiésemos desperdiciado la primera".

Una opinión que el consejero ha justificado al anteponer "el criterio profesional por delante de cualquier otro" y ese criterio es "dar la segunda dosis".

"Por lo tanto, si hay alguien que se lo ha saltado, que no creo -y en todo caso en esta comunidad no afecta por lo que yo sé ni a políticos ni a altos cargos-, pues si ha habido algún caso en algún centro de salud, que me consta que ha pasado, que no ha podido recurrir a ningún (colectivo del protocolo) y se ha vacunado a un policía o a otra persona, entiendo que ha sido el criterio correcto y en todo caso lo tendrá que explicar el coordinador del centro de salud", ha declarado.

AMBUIBÉRICA

Por otra parte, cuestionado sobre la vacunación del persona de la empresa del servicio de ambulancias, Ambuibérica, Rodríguez ha explicado que aún no se ha vacunado a todos los técnicos de ambulancias, igual que tampoco se ha vacunado a todo el personal sanitario, pues aún quedan por hacerlo "pocos" profesionales de la sanidad pública y personal sanitario de la privada, y se hará "en cuanto se pueda".

Respecto al personal de administración de Ambuibérica, ha aclarado que no se trata de personal de la Administración, por lo que la Consejería solicita a la dirección de la empresa la relación de personas que se deben vacunar con arreglo a los criterios del plan de vacunación.

"Nuestra obligación es vacunar lo más rápido que podamos y no podemos estar es a comprobar el puesto de cada persona que viene en esa lista, nos tenemos que fiar de los listados que nos dan", ha señalado.